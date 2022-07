Italia pierde a Mario Draghi en un momento peligroso

En la antigüedad, los senadores de Roma le rogaron a Cincinnatus que saliera de su retiro y salvara la república. Cumplida su misión, regresó a su granja, convirtiéndose en un símbolo venerado de la virtud desinteresada durante siglos.

Como Cincinnatus, Mario Draghi fue llamado a ser el salvador de Italia en un momento de peligro nacional durante la pandemia de hace casi 18 meses. Como primer ministro, también estuvo a la altura de las circunstancias. Pero su recompensa es perder las riendas del poder justo cuando se están produciendo nuevas emergencias aún más graves en Italia y en toda Europa.

Muchos italianos apenas pueden contener su desesperación ante las maquinaciones de los políticos profesionales que han contribuido a la salida de su héroe. "Y ahora no nos queda más que llorar: pobre Italia, pobre de nosotros", tuiteó un admirador de Draghi.

Sin embargo, desde el inicio del gobierno de unidad nacional en febrero de 2021, todo el mundo en la política italiana entendió que la administración del premier de 74 años sería un acuerdo temporal. El último punto de corte siempre iba a ser las próximas elecciones parlamentarias, previstas para el 1 de junio de 2023.

Para consternación de los aliados de Italia en la OTAN y la Unión Europea, para quienes las palabras y acciones de Draghi tenían más autoridad que las de casi todos los primeros ministros italianos posteriores a 1945, el final ha llegado demasiado pronto. Para ellos, la guerra de Rusia en Ucrania, la crisis energética europea, la inflación y la delicada tarea de gestionar las finanzas públicas italianas en un momento de creciente presión en los mercados de bonos hacían de Draghi el hombre ideal para el momento.

Sin embargo, no es del todo exacto sugerir que Italia se encuentra ahora en un caos sin timón. Incluso si Sergio Mattarella, el jefe de Estado, decide que es necesario celebrar elecciones anticipadas en septiembre u octubre, no hay ninguna razón por la que el parlamento italiano -dada la voluntad política necesaria- no pueda aprobar el presupuesto del próximo año antes de finales de diciembre, como es la práctica habitual.

Más difícil puede ser para cualquier nuevo gobierno aplicar las medidas necesarias para garantizar que los fondos de recuperación de la UE tras la pandemia sigan llegando a Italia. Draghi dijo el miércoles que Italia debía cumplir 55 objetivos de reforma económica y administrativa antes de fines de este año para poder recibir íntegramente el siguiente tramo de la UE, por valor de 19.000 millones de euros.

Sin embargo, a lo largo de la era Draghi, la cuestión en el centro de la política italiana siempre fue cómo mantener el esfuerzo de reforma que él personificaba una vez que el propio hombre dejara la escena pública. Esta cuestión se plantea ahora antes de lo que la mayoría de las personas ajenas a la clase política deseaban, pero nunca desapareció.

Los sondeos de opinión indican sistemáticamente que el vencedor más probable de las próximas elecciones -cuando quiera que se celebren- será una coalición de derecha formada por los Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia.

Incluso dejando a un lado la importante cuestión, aún sin respuesta, de quién lideraría esta coalición, hay razones para dudar de que ésta lleve a cabo un programa de reformas con la habilidad y la convicción de Draghi. La Liga, por ejemplo, se ha opuesto a las medidas a favor de la competencia relativas a las licencias de taxi y a las concesiones en el mar.

Puede, pues, que la sensación de crisis sea tan aguda que, en algún momento del futuro, Italia recurra a otra respetada figura no partidista para que la ayude a superar sus problemas. Más de 2000 años después, el espíritu de Cincinnatus sigue vivo en la península.