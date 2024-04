EE.UU. envía armas a Ucrania por u$s 1 billón y advierte sobre un ataque de Rusia a la OTAN

El presidente Joe Biden firmó este miércoles un esperado proyecto de ley de ayuda exterior por u$s 95.000 millones, lo que desencadenó una iniciativa del Pentágono para enviar rápidamente a Kiev armamento valuado en u$s 1 billón procedente de los arsenales estadounidenses, incluidos los muy necesarios interceptores de defensa aérea y proyectiles de artillería.

El ejército estadounidense había almacenado de antemano gran parte del armamento, que también incluye vehículos blindados y armas antitanque, para poder enviarlo rápidamente a las tropas ucranianas en el frente, que han estado luchando para defenderse de los ataques rusos desde que se agotó la ayuda estadounidense a principios de este año.

"Me estoy asegurando de que los envíos comiencen de inmediato", dijo Biden en declaraciones desde la Casa Blanca. "Tenemos que movernos rápido".

El paquete firmado por Biden, que incluye casi u$s 61.000 millones en ayuda militar para Kiev, supone un giro importante para la política sobre Ucrania de Washington, después de que un pequeño grupo de republicanos leales al expresidente Donald Trump hubiera bloqueado la ayuda durante meses.

Los leales a Trump habían prometido destituir a Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, si permitía una votación sobre el proyecto de ley. Pero Johnson desafió a los rebeldes de su partido el fin de semana, y sus esfuerzos por destituirlo han fracasado.

Biden dijo que la aprobación del proyecto de ley -a pesar de los meses de retraso- era una señal de que seguía existiendo un consenso político sobre los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

"No nos alejamos de nuestros aliados, estamos con ellos", dijo Biden. "No dejamos que ganen los tiranos, nos oponemos a ellos. No nos limitamos a observar cómo se desarrollan los acontecimientos mundiales, les damos forma".

Biden añadió: " Eso es lo que significa ser la 'nación indispensable'. Eso es lo que significa ser la superpotencia mundial y la principal democracia del mundo ".

El nuevo paquete de ayuda del Pentágono incluye misiles antiaéreos Stinger, cartuchos de artillería de 155 mm, vehículos de combate de infantería Bradley, misiles TOW, Javelins y otras armas y municiones, según el Pentágono.

"Este paquete aumentará las municiones, armas y equipos para apoyar la capacidad de Ucrania de defender sus líneas de combate, proteger sus ciudades y contrarrestar los continuos ataques de Rusia", dijo el Pentágono en un comunicado.

El resto de la ayuda de u$s 95.000 millones se destina a Israel y Taiwán . La legislación también incluye una disposición que obliga al grupo chino ByteDance, matriz de TikTok, a desinvertir en la popular app de video.

TikTok dijo que presentaría un recurso legal contra lo que describió como una "ley inconstitucional" que equivalía a una "prohibición" que "devastaría a siete millones de empresas y silenciaría a 170 millones de estadounidenses".

"Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado, y al final prevaleceremos. El hecho es que hemos invertido miles de millones de dólares para mantener la seguridad de los datos estadounidenses y nuestra plataforma libre de influencias y manipulaciones externas", afirmó TikTok.

Biden y sus asesores de más alto nivel han venido lanzando advertencias cada vez más graves sobre las implicaciones de la falta de ayuda a Ucrania, y el lapso en la financiación en lo que va de año ya ha provocado reveses en el campo de batalla.

Biden dijo este miércoles que estaba en juego la alianza transatlántica y advirtió de que una victoria rusa en Ucrania probablemente conduciría a un ataque directo contra los aliados de la OTAN.