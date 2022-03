Guerra Rusia-Ucrania: 5 claves sobre el impacto de la invasión en el sector energético

La guerra económica entre Estados Unidos, Europa y Rusia ha comenzado, pero ¿cuáles son las consecuencias para los mercados del petróleo y el gas?

1. El éxodo de las empresas petroleras occidentales

Shell, Equinor y BP están fuera. También está aumentando la presión sobre ExxonMobil y TotalEnergies para que abandonen sus proyectos. ¿Podrían seguir también los socios europeos de Gazprom en el gasoducto Nord Stream, Uniper, Wintershall, Gasunie y Engie? Trafigura, Vitol, Glencore y otros siguen comprando y enviando materias primas rusas. También, por supuesto, Gunvor, el operador que surgió tras la desaparición de Yukos hace años.

Sin embargo, hay que prestar atención a los servicios petroleros, que son los obreros del sector ruso. Hace menos de seis meses, Baker Hughes anunciaba con bombos y platillos una empresa con Rosneft, la compañía rusa controlada por el Estado, de la que BP acaba de desprenderse. Halliburton y Schlumberger también están en Rusia. Las tres grandes empresas de servicios petroleros no hicieron comentarios. Al éxodo occidental podría seguirle una afluencia asiática.

2. Las exportaciones rusas de petróleo y gas están en la mira...

Los consumidores europeos siguen comprando y usando gas natural ruso y Rusia sigue exportando unos 5 millones de barriles diarios de petróleo. Estados Unidos se ha esforzado por asegurar al mercado que esto no cambiará. Pero con el endurecimiento de las sanciones financieras en marcha, los operadores no están tan seguros y el petróleo está por encima de los u$s 100 el barril. Un operador dijo que el "miedo" estaba ayudando a impulsar el sentimiento, ya que el mercado "estima un golpe de oferta del 10%-15% por parte de Rusia".

Canadá ya ha prohibido las importaciones de petróleo ruso. Incluso si las sanciones no se dirigen explícitamente al petróleo y al gas, los compradores pueden temer el riesgo de contrapartida o que la ley cambie. Esta forma de autosanción ya está afectando al comercio. Estados Unidos tiene ahora otro incentivo para firmar un acuerdo nuclear con Irán. Los mercados del petróleo van a ser muy volátiles en el futuro inmediato.

3 . . . por lo que las liberaciones estratégicas de petróleo son casi seguras

La OPEP+ se reúne de nuevo esta semana, pero es probable que Arabia Saudita y otros países mantengan los aumentos de suministro previstos. Si no están dispuestos a aumentar más el suministro, los gobiernos occidentales están dispuestos a hacerlo en su lugar. Están preparados para abrir las canillas en otra liberación de reservas de emergencia, que sería la primera medida coordinada de ese tipo desde la guerra civil de Libia de 2011. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) podría anunciar una liberación tan pronto como hoy.

"Las exportaciones rusas de petróleo se verán frenadas por una serie de razones relacionadas con las sanciones", afirma Bill Farren-Price, de Enverus. "Si la OPEP+ no está dispuesta a jugar y compensar esas pérdidas, lo único que queda es la liberación de reservas de la AIE". Farren-Price advierte que la respuesta del mercado podría ser "decepcionante".

4. La energía podría ser menos global .. .

Los productores de petróleo norteamericanos afirman que la crisis demuestra que los esfuerzos del presidente Joe Biden por "abandonar el petróleo" fueron un fracaso y deben ser revertidos. Los políticos canadienses quieren que se reactive el oleoducto Keystone XL. El Instituto Americano del Petróleo quiere más apoyo federal para la perforación doméstica. En el Reino Unido se pide que se permita el fracking. En Alemania se habla de revertir el abandono de la energía nuclear. También se está llevando a cabo otro esfuerzo a nivel europeo para diversificar el petróleo y el gas ruso. El tema común no es el abandono de los combustibles fósiles -aunque eso parece plausible a largo plazo- sino un cambio hacia fuentes domésticas o amigables. Limpia o sucia, la energía doméstica está a punto de volver a ponerse de moda , como ocurrió tras las crisis del petróleo en los años '70.

5 . . . excepto en el GNL, que puede ganar terreno

El deseo de Europa de deshacerse del gas ruso supondrá una mayor demanda de gas natural licuado (GNL) estadounidense y pondrá fin a sus dudas sobre este combustible fósil, creen los desarroladores.

"Muchos presionaron para abandonar el gas y no pensaron en las implicaciones de la escasez de suministro y la suba de los precios", dijo Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global LNG, al hablar de la escasa inversión europea en nuevas infraestructuras para soportar más importaciones.

Aparte de la nueva planta de Venture Global en Calcasieu Pass, que empezará a funcionar en breve, la nueva capacidad de exportación de Estados Unidos está a muchos meses de distancia. Pero la reciente decisión de la Unión Europea de incluir el GNL en su taxonomía de inversiones ecológicas dará confianza a los desarrolladores de Estados Unidos, dijo Sabel, aunque por ahora los exportadores estadounidenses ya están enviando todo el GNL que pueden a Europa.

"En nuestra opinión, el hecho de que la Unión Europea haya declarado el gas como una inversión sostenible ha sido una señal importante para los compradores que fomentará más contratos a largo plazo para el GNL estadounidense y la inversión en la infraestructura para apoyarlo", dijo Sabel. "Esto proporcionará a Europa tanto la seguridad de suministro como la estabilidad de precios que necesita desesperadamente".