El avance del nacionalismo amenaza el orden mundial

Yo tengo una pesadilla. El próximo presidente estadounidense declara que su país ya no se atiene a su compromiso, en virtud del tratado de la OTAN, de acudir en defensa de un miembro. Los europeos no logran organizar un sustituto creíble. Temerosos de la amenaza de una Rusia revanchista, algunos cambian su lealtad a Rusia y a China. Europa se disuelve. ¿Es esto verosímil? Espero que no. Sin embargo, detrás de la pesadilla está la realidad. Estamos entrando en un período de resurgimiento del nacionalismo, de la xenofobia y del autoritarismo.

Como podría haber comentado Oscar Wilde: "Elegir a Donald Trump como presidente una vez puede considerarse una desgracia; elegirlo dos veces parece descuido". Su regreso indicaría algo extremadamente inquietante acerca del estado de la superpotencia del Occidente.

Robert Kagan, de The Brookings Institution, señala en un podcast conmigo que la proximidad de Trump al poder se debe a potentes fuerzas antiliberales. Las implicaciones de tales actitudes para la democracia estadounidense son preocupantes. Pero esas preocupaciones no se limitan a lo doméstico. El eslogan "Estados Unidos primero" de Trump originalmente fue utilizado por el aviador Charles Lindbergh en oposición al apoyo estadounidense al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Esta oposición sólo terminó después de que el ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941 obligara a EE.UU. a entrar en guerra.

Lindbergh era un aislacionista. En la medida en que se le pueda definir, Trump es un unilateralista poco confiable. Pero, en el contexto de la actual guerra de Rusia contra Ucrania, puede que esto no represente una diferencia crucial. ¿Él ayudaría o lo vería como "una disputa en un país lejano, entre gente de la que no sabemos nada", en las célebres palabras de Neville Chamberlain sobre Checoslovaquia en 1938?

Durante más de un siglo, la seguridad europea ha dependido de la presencia estadounidense. Tras la Primera Guerra Mundial, por desgracia, el Senado repudió la Liga de las Naciones y, por lo tanto, EE.UU. se retiró. Eso condujo al resurgimiento de Alemania como potencia militar dominante en el continente y, por ende, a la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, EE.UU. siguió participando en la posguerra. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, EE.UU. podría haber creído legítimamente que debía retirarse de nuevo. Pero ahora, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ése no puede ser el caso. China , a la que EE.UU. ve cada vez más como una amenaza, está brindando un fuerte apoyo moral y práctico a Rusia, incluyendo bienes de doble uso, valiosos tanto para aplicaciones civiles como para la guerra. De nuevo, eso justifica el compromiso. ¿Qué haría Trump? Ésa pronto podría ser una pregunta relevante.

El colapso del orden de seguridad liderado por EE.UU. en Europa tendría repercusiones mundiales. La derrota de Ucrania sin duda animaría a China en lo que respecta a Taiwán. Pero, más allá de eso, las dudas sobre las garantías de seguridad en Europa tendrían implicaciones en cuanto a su credibilidad en el caso de Japón, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda. En toda Asia, los países tratarían de acercarse a China.

Por desgracia, la Unión Europea también se ve amenazada por nacionalistas, xenófobos y autoritarios en su interior. Se anticipa que los partidos con estas actitudes amplíen sustancialmente su presencia en las elecciones parlamentarias europeas. Con el tiempo, se prevé que más de ellos alcancen el poder: Marine Le Pen podría incluso ser la próxima presidenta de Francia. Si pensamos en las dificultades creadas sólo por el putinismo de Viktor Orbán, las perspectivas son sombrías.

El nacionalismo también se refleja en el alejamiento del comercio liberal que ha ido cobrando fuerza en todo el mundo. Trump desempeñó un papel destacado en la legitimación del proteccionismo durante su mandato. Joe Biden ha seguido su ejemplo. La actual desconfianza hacia el comercio tiene numerosas causas: la creciente competencia de China en el sector manufacturero; las disrupciones de la cadena de suministro post-Covid; la competencia estratégica; la creciente creencia en políticas industriales; y el repudio de la propia noción de multilateralismo, incluyendo especialmente a la OMC. La administración Biden ha desarrollado una agenda relativamente sofisticada en torno a las ideas de "reducir el riesgo" del comercio. Pero la acción se está volviendo más brutal. Así, las autoridades estadounidenses han impuesto aranceles del 100 por ciento a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, por una mezcla de motivaciones de seguridad y política industrial. En respuesta, Trump dijo que "también tienen que hacerlo con otros vehículos y tienen que hacerlo con muchos otros productos porque China nos está superando en este mismo momento". Es extremadamente probable que, en el poder, él adopte agresivas medidas contra las importaciones no sólo provenientes de China, sino también de sus aliados.

El cambio en materia de comercio ya es profundo. Durante el período de la posguerra, EE.UU., influenciado tanto por los recuerdos de la década de 1930 como por los objetivos estratégicos de la posguerra, promovió el multilateralismo y las economías de mercado liberales. Ahora existe un acuerdo cada vez más bipartidista en cuanto a que esto fue un grave error. Aunque la administración Biden desea permanecer relativamente cercana a sus aliados, su agenda también es, en cierto modo, de "EE.UU. primero". Pero Trump es mucho más descaradamente nacionalista que Biden.

Putin es un enemigo inequívoco de un orden europeo pacífico. La decisión de China de apoyarlo ha representado, para mí, un momento decisivo. Pero cuanto más quiera defenderse el mundo occidental en competencia con China, más tendrá que mantenerse unido. El nacionalismo de un Trump o de sus imitadores en Europa haría casi imposible esa cooperación.

Incluso en nuestra era de competencia estratégica, la cooperación con China sigue siendo esencial, sobre todo en lo que respecta al clima. Occidente también debe responder más generosamente a las preocupaciones de los países en desarrollo y emergentes. Pero, ante todo, debe sobrevivir como comunidad de democracias liberales. Se trata de una necesidad tanto moral como práctica. Si el nacionalismo autoritario destruye eso, Occidente habrá perdido la batalla.

En 1939, el poeta W. H. Auden escribió sobre lo que él consideraba "una década baja y deshonesta". ¿Cómo será percibida la nuestra en 2029?