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Algunas personas pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin llevar una visa americana estampada en el pasaporte e, incluso, en determinados casos de cruce terrestre, sin presentar un pasaporte. Este beneficio está vinculado al Formulario DSP-150, conocido oficialmente como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para determinados ciudadanos mexicanos.

¿Qué es el Formulario DSP-150?

El Formulario DSP-150 corresponde a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una tarjeta biométrica emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este documento cumple una doble función:

Es una Tarjeta de Cruce Fronterizo

Funciona como una visa B1/B2 para turismo y negocios

Gracias a ello, quienes obtienen la tarjeta no necesitan una visa tradicional adherida al pasaporte para viajar bajo esas categorías migratorias.

El Formulario DSP-150 permite a determinados ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos sin portar una visa americana. Fuente: El Cronista.

¿Quiénes pueden obtener el Formulario DSP-150?

La ley migratoria estadounidense limita este beneficio a un grupo específico. El DSP-150 únicamente puede ser solicitado para todas las personas que puedan cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano de México

Residir en territorio mexicano

Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de la solicitud

Completar el procedimiento de solicitud correspondiente

Demostrar que el viaje será temporal

Acreditar suficientes vínculos con México para garantizar el regreso

Ser elegibles para una visa estadounidense B1/B2

Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios:

Texas : menos de 40 km de la frontera

California : menos de 40 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Arizona: menos de 120 km de la frontera

¿Cómo solicitar el Formulario DSP-150?

El trámite comienza como una solicitud de visa de visitante. Generalmente comprende los siguientes pasos:

Completar el formulario de solicitud correspondiente Pagar la tarifa consular Programar una cita en un consulado o embajada de Estados Unidos en México Presentar la documentación requerida Asistir a la entrevista consular cuando corresponda

Solo después de aprobar este proceso se expide la Tarjeta de Cruce Fronterizo.