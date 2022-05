El mundo está cada vez más cerca de una recesión

Si León Tolstoi escribiera sobre la situación empresarial actual, podría haber señalado que las economías felices son todas iguales, pero que cada economía infeliz es infeliz a su manera.

Las perspectivas de crecimiento de China se han visto afectadas por los estrictos cierres por Covid-19 en un intento de sofocar el brote de Ómicron; la Reserva Federal de Estados Unidos corre el riesgo de convertir el boom estadounidense en una quiebra; los hogares europeos están sufriendo una crisis del costo de vida; y la situación es peor en muchos de los mercados emergentes más pobres, donde se avecinan crisis alimentarias e incluso hambrunas.

Cada uno de estos cuatro problemas, diferentes pero imponentes, acecha a la economía mundial mientras se recupera de la pandemia, y no es de extrañar que el ambiente se oscurezca.

Davos y la nueva era de 'desglobalización'



Según Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, la confluencia de estos shocks sugiere que la economía mundial ya está en problemas. "Estamos ante otro temor de recesión mundial, sólo que esta vez creemos que es real", afirma.

Los mercados financieros se han asustado. El índice mundial de renta variable MSCI cayó más del 5% en mayo y más del 18% desde el máximo alcanzado a principios de enero. Dhaval Joshi, estratega jefe de BCA Research, señala que, además de la tórrida época de las acciones, se ha producido una venta masiva [sell-off] de bonos, bonos protegidos contra la inflación, metales industriales, oro y criptomonedas.

"La última vez que se produjo la alineación estelar de sell-off fue a principios de 1981, cuando la Fed de Paul Volcker rompió el espinazo de la inflación y convirtió la estanflación en una franca recesión", afirma Joshi.

Definir una recesión mundial no es tarea fácil. En el caso particular de los países, algunos economistas definen una "recesión técnica" como dos trimestres consecutivos de contracción del producto bruto interno . El Financial Times prefiere una definición más flexible, al igual que Estados Unidos, donde la Oficina Nacional de Investigación Económica define una recesión como " un descenso significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses ".

A escala mundial las definiciones son aún más difíciles. El FMI y el Banco Mundial prefieren caracterizar una recesión mundial como un año en el que el ciudadano medio del mundo experimenta una caída de sus ingresos reales . Destacan 1975, 1982, 1991, 2009 y 2020 como las fechas de las cinco recesiones mundiales anteriores.

Aunque las previsiones oficiales de crecimiento mundial para 2022 todavía parecen alejadas de esta definición -en abril el FMI esperaba un crecimiento anual del 3,6% para este año-, esta cifra se refiere tanto a la recuperación del segundo semestre de 2021 como a las expectativas para 2022. Cuando el Fondo examina el crecimiento que espera durante 2022, ya ha recortado su previsión del 4,5% en octubre del año pasado al 2,5% en abril.

Los inversores se asustan mientras el pesimismo se apodera de los mercados



Brooks considera que las noticias desde que se publicó esta previsión han sido lo suficientemente malas como para rebajar la proyección de crecimiento a sólo un 0,5% durante 2022, menos que el aumento de población previsto. "El creciente riesgo de recesión mundial está en la mente de los mercados, lo que tiene importantes repercusiones en la psicología de los inversores", afirma Brooks.

China es la gran economía que preocupa a la mayoría de los economistas. China, que representa el 19% de la producción mundial, es ahora tan grande que, cuando se contagia de Covid, el resto del mundo no puede ignorar sus problemas, especialmente por su impacto en las cadenas de suministro mundiales y su demanda de bienes y servicios de otros países.

Las tensiones son graves. Los cierres se extienden por todo el país, los barcos hacen cola en los puertos chinos y los sectores manufacturero y minorista del país han empezado a contraerse. Las ventas minoristas cayeron un 11% interanual en abril, mientras que la producción industrial descendió un 3%. Las ventas de viviendas en China también cayeron más el mes pasado que a principios de 2020, cuando su economía retrocedió, a pesar de que el Banco Popular de China aflojó la política monetaria para fomentar el crédito y el gasto. El desempleo está aumentando.

Kevin Xie, economista senior de Asia en el Commonwealth Bank of Australia, afirma que los datos económicos de China en abril fueron sistemáticamente decepcionantes. Aunque las perspectivas dependen fundamentalmente de la propagación del Covid, añade, "la caída del empleo y el debilitamiento de la confianza de las empresas y los hogares frenarán el gasto y serán un mal presagio para las perspectivas de crecimiento".

En Estados Unidos, la otra potencia económica mundial, la economía está sufriendo el legado de la pandemia y, en particular, un excesivo estímulo fiscal que posiblemente haya calentado demasiado la economía y generado una elevada inflación, incluso con modestas subas del precio de la energía. Junto a un mercado laboral muy ajustado, la Fed se ha visto obligada a reconocer su error y ha entrado decididamente en una fase de endurecimiento de la política monetaria para frenar el crecimiento y reducir la inflación.

El presidente de la Fed, Jay Powell, fue muy claro al afirmar que el banco central seguirá subiendo las tasas de interés hasta que vea pruebas "claras y convincentes" de que la inflación vuelve al objetivo del 2%. No le preocupa que el desempleo aumente "unos cuantos puntos" desde el bajo nivel actual de 3,6%.

Ni bonos ni acciones: en qué se supone que los inversores pueden confiar ahora



Powell añadió que aspiraba a un aterrizaje suave [soft landding] de la economía, pero muchos en los mercados financieros piensan que eso podría ser difícil de lograr. Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, advierte que existe un riesgo mucho mayor de lo normal de que el discurso duro de funcionarios, economistas y participantes en el mercado se convierta en una profecía autocumplida y genere una desaceleración.

"Decir que un soft landing es posible no significa que sea inevitable o incluso especialmente probable", afirma Guha. Aunque no predice una recesión en Estados Unidos, Guha afirma que "controlar la inflación sin una recesión y un gran aumento del desempleo... será un desafío".

Al otro lado del Atlántico, el problema de Europa, igualmente difícil, es diferente. La inflación se deriva casi universalmente del aumento de los precios de la energía, más que de un recalentamiento de la economía, y puede atribuirse directamente a la invasión rusa de Ucrania.

Por desgracia para la Unión Europea, comprender la causa de los males de Europa no disminuye sus consecuencias. Con una inflación del 7,4% en abril, los precios de la eurozona están subiendo mucho más rápido que los ingresos de sus ciudadanos, lo que supone un golpe en el nivel de vida que limitará el gasto y la recuperación de la pandemia. Las nuevas previsiones de la Comisión Europea se redujeron drásticamente e implicaron un estancamiento en el segundo trimestre de 2022.

La Comisión espera que la economía supere este difícil periodo y vuelva a un crecimiento razonable de alrededor de medio punto porcentual por trimestre para el verano boreal , pero muchos economistas del sector privado creen que el golpe a los ingresos tendrá efectos más duraderos. Christian Schulz, economista del Citi, afirma que las previsiones oficiales parecen demasiado optimistas y que es más probable que no haya "prácticamente ningún crecimiento durante el resto del año".

Si la dificultad de Europa estriba en ajustarse a unos precios de la energía mucho más elevados, los países más pobres tienen la tarea aún más difícil de hacer frente a la rápida suba del precio de los alimentos, que suponen más del 30% del gasto en las economías emergentes.

Reserva Federal: Jay Powell advierte que frenar la inflación en Estados Unidos será "doloroso"



Con los puertos del Mar Negro -que Ucrania utiliza para exportar cereales- cerrados, aumenta el temor a una crisis alimentaria a fines de este año. António Guterres, Secretario General de la ONU, dijo que el conflicto en Ucrania, que se suma a las presiones existentes sobre los precios de los alimentos, "amenaza con llevar a decenas de millones de personas al borde de la inseguridad alimentaria, seguida de malnutrición, hambre masiva y hambruna".

Aunque tiene sus propias crisis políticas y económicas internas, Sri Lanka es un ejemplo de las graves opciones a las que se enfrentan muchos de los países más pobres del mundo cuando anunció por primea vez el default de su deuda externa. Esta decisión es necesaria para poder utilizar sus divisas para importar combustible, alimentos y medicinas.

India, por su parte, intensificó los problemas de otras economías emergentes al incumplir su promesa de no prohibir la exportación de cereales. Los precios del trigo volvieron a subir y han aumentado más del 60% este año.

Naturalmente, a medida que aumentan los riesgos de recesión, la mejor noticia para la economía mundial sería una retirada rusa de Ucrania y el fin de la estrategia de Covid cero en China. Eso no está en poder de los ministros y funcionarios de economía, por lo que, en cambio, tendrán que volver a afinar su respuesta a las difíciles situaciones a las que se enfrentan.

En Europa y en las economías emergentes, esto implicará aliviar las consecuencias del aumento de los precios de los alimentos y la energía, aumentando las prestaciones y subvencionando los alimentos y la energía en los países con finanzas públicas suficientemente sólidas. Estados Unidos y el Reino Unido podrían acelerar el ciclo de endurecimiento de la política monetaria, mientras que China tratará de limitar los efectos negativos de la ola de Ómicron en el país.

La opinión mayoritaria entre los economistas es que la defensa contra la recesión mundial seguirá ganando en 2022. Pero los economistas están cubriendo cada vez más sus apuestas ante las incesantes malas noticias.

Innes McFee, economista jefe mundial de Oxford Economics, afirma que no cabe duda de que la expansión económica mundial está cerca de su punto máximo, que se está ralentizando y que los responsables políticos tendrán que determinar el grado de restricción necesario. Sin embargo, afirma que una recesión sigue siendo improbable por el momento, ya que los responsables políticos todavía tienen las herramientas para dar marcha atrás y estimular si las cosas empeoran.

"Los riesgos de recesión aumentan hasta el año que viene, pero no son tan altos en este momento", afirma McFee.