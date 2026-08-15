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El pasaporte es uno de los documentos más importantes a la hora de viajar al exterior debido a su validez internacional. Es solicitado por la mayoría de los países, junto a una visa o autorización de viaje dependiendo de la nacionalidad del viajero y el lugar de destino.

Países como Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que presenten un pasaporte con un mínimo restante de vigencia. Esta regla tiene como objetivo que el viajero no quede indocumentado durante el viaje o la estadía.

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Colombia, Chile y Venezuela prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte

Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que quieran ingresar a su territorio que el pasaporte cuente con al menos 6 meses restantes de vigencia al momento del viaje.

Colombia y Chile pertenecen al Mercosur como Estados Asociados, por lo que ciudadanos de países integrantes plenos y asociados pueden ingresar solo con la presentación del Documento Nacional de Identidad y sin tramitar una visa con estadías de hasta 90 días. Otros extranjeros, deben presentar un pasaporte vigente pero están exentos de visa, ciudadanos de países como Norteamérica, la Unión Europea y Centroamérica.

Venezuela, por su parte, exige a todos los extranjeros un pasaporte un mínimo restante de seis meses de vigencia y visado de turista. Además, la autoridades migratorias podrían solicitar más documentación como boletos de ida y vuelta y comprobantes de alojamiento.

Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que quieran ingresar a su territorio que el pasaporte cuenta con al menos 6 meses restantes de vigencia al momento del viaje.
Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que quieran ingresar a su territorio que el pasaporte cuenta con al menos 6 meses restantes de vigencia al momento del viaje. IA Gemini

Pasaporte válido y vigente: ¿Cómo debe presentarse?

Para que un pasaporte se considere válido debe cumplir con las siguientes condiciones:

  • Encontrarse dentro de su periodo de vigencia.
  • No encontrarse reportado como perdido o robado.
  • Estar en perfectas condiciones físicas, sin manchas ni roturas, más allá del deterioro normal de uso.
  • Que los datos se correspondan con los del boleto.
  • Tener suficientes páginas en blanco para los sellos migratorios.

Se recomienda verificar las condiciones de ingreso previo a planificar los viajes para evitar demoras al momento de embarcar o registrar la entrada.