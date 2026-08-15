El pasaporte es uno de los documentos más importantes a la hora de viajar al exterior debido a su validez internacional.

El pasaporte es uno de los documentos más importantes a la hora de viajar al exterior debido a su validez internacional. Es solicitado por la mayoría de los países, junto a una visa o autorización de viaje dependiendo de la nacionalidad del viajero y el lugar de destino.

Países como Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que presenten un pasaporte con un mínimo restante de vigencia. Esta regla tiene como objetivo que el viajero no quede indocumentado durante el viaje o la estadía.

Colombia, Chile y Venezuela prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte

Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que quieran ingresar a su territorio que el pasaporte cuente con al menos 6 meses restantes de vigencia al momento del viaje.

Colombia y Chile pertenecen al Mercosur como Estados Asociados, por lo que ciudadanos de países integrantes plenos y asociados pueden ingresar solo con la presentación del Documento Nacional de Identidad y sin tramitar una visa con estadías de hasta 90 días. Otros extranjeros, deben presentar un pasaporte vigente pero están exentos de visa, ciudadanos de países como Norteamérica, la Unión Europea y Centroamérica.

Venezuela, por su parte, exige a todos los extranjeros un pasaporte un mínimo restante de seis meses de vigencia y visado de turista. Además, la autoridades migratorias podrían solicitar más documentación como boletos de ida y vuelta y comprobantes de alojamiento.

Colombia, Chile y Venezuela solicitan a los extranjeros que quieran ingresar a su territorio que el pasaporte cuenta con al menos 6 meses restantes de vigencia al momento del viaje. IA Gemini

Pasaporte válido y vigente: ¿Cómo debe presentarse?

Para que un pasaporte se considere válido debe cumplir con las siguientes condiciones:

Encontrarse dentro de su periodo de vigencia.

No encontrarse reportado como perdido o robado.

Estar en perfectas condiciones físicas, sin manchas ni roturas, más allá del deterioro normal de uso.

Que los datos se correspondan con los del boleto.

Tener suficientes páginas en blanco para los sellos migratorios.

Se recomienda verificar las condiciones de ingreso previo a planificar los viajes para evitar demoras al momento de embarcar o registrar la entrada.



