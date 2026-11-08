Los buñuelos de manzana son uno de esos postres tradicionales que no puede faltar en las mesas familiares de los hogares españoles.

Los buñuelos de manzana son uno de esos postres tradicionales que no puede faltar en las mesas familiares de los hogares españoles. Su combinación de fruta fresca con una masa suave y ligeramente dulce los convierte en una alternativa sencilla para preparar en casa.

Además, su elaboración requiere pocos ingredientes, como harina, leche, huevo, azúcar y manzana. Sin embargo, existen algunos trucos que permiten conseguir una textura esponjosa por dentro y dorada por fuera, sin que la masa absorba demasiado aceite.

En este sentido, el reconocido chef Dani García compartió en el programa Hacer de comer, de RTVE, una receta casera que incorpora un secreto sencillo para conseguir unos buñuelos más esponjosos.

El ingrediente fundamental para que los buñuelos de manzana sean más esponjosos

Los ingredientes necesarios para preparar unos buñuelos de manzana esponjosos y crujientes son los siguientes, según establece el programa de cocina:

1 manzana verde.

40 gr de azúcar en grano.

50 gr de azúcar glass.

10 gr de canela.

1 cucharada de levadura química.

1 cucharada de vino dulce.

Sal.

115 ml de leche.

100 gr de harina.

500 ml de aceite de oliva.

1 huevo.

El paso a incorporar para preparar unos buñuelos esponjosos es montar la clara de huevo a punto de nieve. Pexels

En este sentido, el paso fundamental que debe incorporarse a esta receta para preparar unos buñuelos esponjosos es montar la clara de huevo a punto de nieve e incorporarla con movimientos suaves para evitar que la mezcla pierda aire .

El paso a paso para preparar buñuelos de manzana

El chef ha explicado en el programa de cocina que se deben realizarse una serie de pasos definidos para lograr unos buñuelos crujientes y sabrosos:

Separar la clara del huevo de la yema y conservar ambas. Mezclar la yema con el azúcar en un bowl y batir. Añadir el vino dulce, la harina, la levadura, la leche y una pizca de sal a la mezcla. Mezclar hasta que los ingredientes se integren de forma homogénea. Cortar la manzana en cuadrados pequeños. Añadir la manzana al bol y mezclar bien. Montar la clara a punto de nieve e incorporarla al resto de los ingredientes. Mezclar con una espátula con movimientos suaves para que la mezcla no se baje y luego dejar reposar en la nevera 20 minutos. Calentar aceite de oliva en la sartén. Incorporar porciones de masa a la sartén cuando el aceite esté caliente. Freír las porciones de masa durante 1 o 2 minutos por cada lado. Retirar los buñuelos con una espumadera y colocarlos en una bandeja con papel de cocina para retirar el exceso de aceite. Mezclar la canela en polvo con el azúcar glass y espolvorearla por encima de los buñuelos.

Una receta ideal para la temporada de otoño

Los buñuelos de manzana son una receta tradicionalmente vinculada a la temporada de cosecha óptima de esta fruta en España, que tiene lugar en los meses de octubre y noviembre. En ese contexto, surgió como una manera de aprovechar el exceso de fruta recolectada en la cocina.

Los buñuelos de manzana son una receta tradicionalmente vinculada a la temporada de cosecha óptima de esta fruta en España. Magnific

Además, la receta está estrechamente vinculada con la festividad del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, y la conmemoración de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

Si bien este postre gana popularidad y tiene su pico de consumo en otoño, también es muy común consumirlo durante el Carnaval, la Cuaresma o la Semana Santa. Al ser un dulce frito tradicional, los buñuelos forman parte del recetario tradicional español en estas épocas del año, específicamente en los días de abstinencia durante las festividades.