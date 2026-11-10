Las papas aplastadas en freidora de aire quedan doradas y crocantes por fuera, con un interior tierno. Imagen ilustrativa.

Las papas aplastadas crocantes en la freidora de aire son una alternativa sencilla para quienes buscan una preparación diferente, económica y fácil de hacer en casa. La receta, furor en redes sociales y conocida como smashed potatoes, combina una primera cocción para ablandar las papas con una segunda etapa de calor intenso para conseguir bordes dorados y una textura crujiente.

Para prepararlas se necesitan pocos ingredientes. El procedimiento consiste en hervirlas, aplastarlas ligeramente y llevarlas a la freidora hasta que estén listas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer papas aplastadas en la freidora de aire

Para preparar esta receta se pueden utilizar papas pequeñas, preferentemente de tamaño similar para que la cocción sea uniforme. La receta publicada por Instant Pot utiliza los ingredientes :

500 gramos de papas pequeñas.

Una o dos cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

Una cucharadita de ajo en polvo.

Pimentón, romero u orégano, opcionales.

Queso parmesano rallado, opcional.

La cantidad de condimentos puede modificarse según las preferencias de cada persona. Para una versión más cremosa, también se puede incorporar manteca o queso cheddar.

La freidora de aire permite conseguir una textura crujiente sin sumergir las papas en aceite. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo cocinar las papas aplastadas para que queden crocantes por fuera

El primer paso consiste en lavar las papas y hervirlas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Es importante que puedan pincharse fácilmente con un tenedor, pero que no lleguen a desarmarse. Una vez cocidas, hay que escurrirlas y dejarlas reposar unos minutos para que pierdan el exceso de humedad.

Después, se colocan sobre una tabla o una superficie plana y se aplastan suavemente con la base de un vaso o una espátula. El objetivo es reducir su grosor sin convertirlas en puré.

A continuación, se pincelan con aceite de oliva y se condimentan con sal, pimienta y ajo en polvo. Luego, se distribuyen en la cesta de la freidora de aire, sin amontonarlas, para permitir que el aire caliente circule alrededor de cada pieza.

La receta oficial de Instant Pot propone cocinarlas a 200 °C durante aproximadamente 10 minutos, hasta que estén doradas. El tiempo puede variar según el tamaño de las papas y el modelo del electrodoméstico, por lo que conviene controlar la preparación durante la cocción.

El queso parmesano, el ajo en polvo y el pimentón son algunos de los ingredientes que se pueden agregar a la preparación. Shutterstock

Cómo acompañar las papas aplastadas: las variantes con queso y especias

Una de las ventajas de esta receta es que permite incorporar diferentes ingredientes sin modificar demasiado el procedimiento. Para una versión con queso, se puede agregar parmesano o cheddar rallado durante los últimos minutos de cocción, hasta que se derrita y forme una capa dorada.

La empresa Arla, en su receta de papas aplastadas en freidora de aire, propone utilizar manteca con ajo y queso cheddar. También recomienda dejar reposar las papas unos minutos antes de aplastarlas para facilitar el procedimiento y evitar que se rompan.

Otra alternativa es condimentarlas con pimentón, romero, orégano o perejil. Se pueden servir con una salsa de yogur natural y limón, mayonesa de ajo o crema agria.

Las papas aplastadas crocantes funcionan como guarnición para carnes, pollo o pescado, aunque también se pueden servir como aperitivo para compartir. Para conseguir el mejor resultado, conviene evitar que las papas queden amontonadas dentro de la freidora.