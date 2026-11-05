El Gobierno quiere subir el salario mínimo de 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio de Trabajo ha propuesto un incremento del 5,3% del SMI. Sin embargo, la propuesta supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al departamento de Trabajo y ha generado diferencias entre los agentes sociales.

Mientras los sindicatos valoran la medida, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) cuestionan que se impulse antes de los comicios y reclaman que la decisión quede en manos del próximo Ejecutivo, informó este jueves la agencia de noticias EFE.

Cuánto subirá el salario mínimo en 2027 y cuándo podría aprobarse

La memoria del real decreto que el Ministerio de Trabajo ha sometido a audiencia e información pública contempla una subida del 5,3% del SMI para 2027. Con este aumento, el salario mínimo alcanzaría los 1286 euros brutos al mes en 14 pagas, frente a los 1221 euros vigentes, y se situaría en 18.004 euros brutos anuales.

El plazo para presentar aportaciones al proyecto normativo termina el próximo 16 de noviembre. Por este motivo, el incremento podría aprobarse en alguno de los consejos de ministros anteriores a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según recoge el texto del real decreto, con esta subida “ se atiende de manera efectiva al derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso ”. La propuesta también mantiene el objetivo de que el salario mínimo represente el 60% del salario medio, en línea con lo establecido en la Carta Social Europea.

La CEOE reprocha la utilización política de la subida del SMI antes de las elecciones generales. Shutterstock

La CEOE rechaza la subida del SMI antes de las elecciones

La CEOE y Cepyme consideran que aprobar el incremento antes de los comicios supone “una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales”. Por ello, reclaman al Gobierno “lealtad institucional” y proponen que la actualización quede en manos del Ejecutivo que salga de las urnas.

En un comunicado, ambas organizaciones sostienen que “lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, sea del color político que sea”, y adoptarla antes de que termine 2026, cuando existan indicadores económicos más precisos.

Las patronales también cuestionan el procedimiento de consulta a los agentes sociales. Según explicaron, el Ministerio de Trabajo presentó el informe de los expertos en una reunión celebrada el miércoles, después de que su contenido se filtrara a los medios de comunicación. Sin embargo, aseguran que no se planteó ninguna propuesta durante el encuentro y que conocieron la subida del 5,3% posteriormente a través de la prensa.

CEOE y Cepyme defienden que la mejora de los salarios más bajos debe ser compatible con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad y la productividad empresarial. También advierten del impacto que puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas, los sectores intensivos en mano de obra y las familias que contratan servicios de cuidados. Además, reclaman actualizar los contratos públicos para que las empresas adjudicatarias puedan repercutir los mayores costes laborales.

En la misma línea, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, criticó la “carrera” por aprobar el aumento sin presentarlo previamente en la reunión con los agentes sociales. En su opinión, se busca “captar votos,saltándose la decencia y la lealtad institucional”.

Amor aseguró estar de acuerdo con incrementar el SMI, pero defendió esperar al 1 de diciembre para contar con el IPC adelantado de noviembre y conocer el resultado electoral. De esta forma, sostuvo, se podría fijar una cuantía para que entre en vigor el 1 de enero de 2027 sin “usar el BOE para captar votos”. Por su parte, el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, advirtió de que el aumento podría alimentar la “espiral inflacionista”, mientras que la Cámara de Comercio de España alertó sobre sus consecuencias para las pymes.

Las patronales advierten del impacto que el incremento puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué opinan los sindicatos sobre el aumento del salario mínimo

Los sindicatos valoran positivamente la propuesta del Gobierno, aunque el incremento del 5,3% queda por debajo del 7% que reclamaban. Consideran que la medida “da continuidad a la política salarial que el Gobierno ha mantenido en los últimos años y supone un nuevo impulso para los salarios más bajos”.

Según sus cálculos, el salario mínimo habría acumulado una revalorización cercana al 75 % desde 2018, cuando se situaba en 735,90 euros mensuales, hasta los 1286 euros propuestos para 2027. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, destacó que el incremento supondría ocho años consecutivos de revalorizaciones del SMI y calificó el recorrido como “una historia de éxito”.

UGT y CCOO sostienen que estas subidas han sido compatibles con la creación de empleo y han contribuido a reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género. También recuerdan que las personas que cobran el salario mínimo son principalmente mujeres, jóvenes y trabajadores de los sectores más precarizados.

No obstante, ambas organizaciones reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos incluidos en el acuerdo sobre el SMI firmado el pasado 29 de enero. En particular, piden aprobar la norma sobre compensación y absorción, que impediría a las empresas neutralizar el incremento del salario mínimo mediante complementos salariales destinados a retribuir otros conceptos. Entre ellos figuran la antigüedad, la nocturnidad, la turnicidad, la peligrosidad, la penosidad, la productividad o el transporte.