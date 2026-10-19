El creador de contenido gastronómico Alberto Ugarte, conocido en TikTok como @ugar90, ha superado las 4.2 mil visualizaciones en un vídeo en el que cocina empanadillas de pizza en airfryer con una receta viral que arrasa en España.

La propuesta utiliza las obleas de estilo argentino de Mercadona, que se caracterizan por tener una masa más gruesa y resistente que las tradicionales. El resultado es una alternativa para resolver una cena sencilla sin demasiadas complicaciones, con la posibilidad de preparar las empanadillas tanto en freidora de aire como en horno.

Ingredientes para preparar las empanadillas de pizza en airfryer

La receta de Alberto Ugarte requiere pocos ingredientes y combina sabores típicos de la pizza con el formato de las empanadillas. Para prepararla, se necesitan los siguientes productos:

Obleas de empanadilla, preferiblemente las de estilo argentino de Mercadona.

Tomate concentrado o doble tomate.

Orégano.

Mozzarella rallada.

Tomates cherry cortados en rodajas.

Jamón York.

Huevo batido.

Aunque Ugarte utiliza las obleas de Mercadona, el creador de contenido señala que también podrían encontrarse alternativas en otros supermercados. La masa más gruesa permite incorporar el relleno y cerrar las empanadillas sin que se rompan con facilidad.

Cómo hacer empanadillas rellenas de pizza paso a paso

El primer paso consiste en extender una capa de tomate concentrado sobre una oblea y añadir orégano y mozzarella rallada. A continuación, se coloca otra oblea encima y se cierran los bordes mediante pequeños dobleces para mantener el relleno en el interior durante la cocción.

Después, se pincela la superficie con huevo batido y se incorporan rodajas de tomate cherry, jamón York y más queso rallado para completar la preparación. De esta manera, las empanadillas adquieren una cobertura inspirada en los ingredientes de una pizza tradicional.

El propio Ugarte presenta la propuesta como una alternativa para las noches en las que se busca cocinar sin dedicar demasiado tiempo a la cena. En el vídeo, anima a sus seguidores a guardar la receta para prepararla más adelante.

Las obleas de estilo argentino de Mercadona son la base de esta receta viral para preparar una cena rápida. Captura Mercadona

Cuánto tiempo hay que cocinar las empanadillas en airfryer o en horno

Una de las ventajas de esta receta es que puede prepararse con distintos métodos de cocción. Según las indicaciones de la preparación, las empanadillas rellenas de pizza necesitan 15 minutos a 170 grados en la airfryer.

Quienes prefieran utilizar el horno pueden optar por esa alternativa, con un tiempo de cocción de 20 minutos a la misma temperatura, 170 grados.

Así, la receta permite elegir el electrodoméstico disponible en casa y adaptar la preparación a las preferencias de cada persona. Con ingredientes habituales y una elaboración sencilla, las empanadillas de pizza se presentan como una opción para variar las cenas rápidas.