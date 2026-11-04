El membrillo tiene su periodo de maduración entre finales de septiembre e inicios de noviembre.

El dulce de membrillo es un conserva proveniente del fruto del membrillero (o Cydonia oblonga, por su nombre científico), un pequeño árbol originario de la zona del Cáucaso y Persia.

Sin embargo, este árbol frutal pequeño también se cultiva en España, que incluso se consolida como el mayor país productor de membrillo de toda Europa .

En ese contexto, el período de recojo y maduración óptima de este fruto abarca desde septiembre hasta noviembre. Específicamente, los membrillos alcanzan su punto óptimo de madurez y color dorado entre el veranillo de San Miguel (finales de septiembre) y el veranillo de San Martín (mediados de noviembre).

Por tanto, es conveniente aprovechar esta fruta durante la temporada de otoño para hacer dulce de membrillo , una conserva sabrosa y de preparación sencilla. Además, esta receta es ideal tanto para acompañar con pan tostado o quesos, como para añadir a otros postres y recetas.

El membrillero (Cydonia oblonga) es un pequeño árbol frutal de la familia de las rosáceas. Magnific

Los ingredientes para preparar dulce de membrillo

Para preparar esta conserva dulce a partir de la pulpa del membrillo con azúcar, solamente se necesitan algunos pocos ingredientes sencillos de conseguir:

2 kg de membrillos.

800 gramos de azúcar.

2 litros de agua.

Zumo de medio limón.

Además, se deben seguir una serie de pasos específicos para lograr una textura firme y compacta, con un dulzor intenso pero no empalagoso.

Preparar los membrillos

En primer lugar, se deben lavar los membrillos y pelarlos con un cuchillo afilado para retirar la piel gruesa del fruto. Posteriormente, se deben cortar los membrillos en cuartos y retirar el corazón y las pepitas, es decir, las pequeñas semillas de color marrón que se encuentran en el interior del fruto del membrillero.

Cocer los membrillos y la fruta

Luego de pelar los membrillos, cortarlos y retirarles las semillas, se deben colocar los trozos en un bol grande y rociarlos con zumo de limón. El objetivo de este truco es evitar que se oxiden y que mantengan su color amarillento, propio de cuando están maduros.

Luego, poner a hervir dos litros de agua. Añadir los trozos de membrillo cuando el agua ebullezca y dejar cocer a fuego medio durante 25 a 30 minutos, o hasta que se identifique que están tiernos. Después, triturarlos con una batidora de mano hasta conseguir un puré fino.

Cocinar el dulce de membrillo

Colocar el dulce de membrillo en una cazuela, añadir el azúcar y mezclar bien. Cocinar a fuego medio o bajo durante 20 a 30 minutos, removiendo con una cuchara de madera para evitar que el puré se pegue al fondo.

Asimismo, durante la cocción el dulce se espesará y adquirirá un color más oscuro y brillante . Cuando la textura sea muy espesa y el color sea de un tono caramelo, se debería retirar del fuego.

Verter en moldes y dejar enfriar

Luego de retirar del fuego, pasar el dulce de membrillo a un molde de cristal grande o varios moldes pequeños. Después, dejar enfriar el dulce de membrillo a temperatura ambiente durante varias horas para desmoldarlo con cuidado y cortarlo en trozos una vez que se haya templado.

Luego de retirar del fuego, se debe pasar el dulce de membrillo a un molde de cristal grande o varios moldes pequeños. Wikimedia Commons

Otros consejos para preparar el dulce de membrillo

Para hacer esta receta, se recomienda aprovechar los membrillos de la temporada de otoño, que comienza a finales de septiembre y se extiende hasta noviembre .

A la hora de utilizarlos para hacer el dulce, deben estar en su punto maduro pero mantenerse firmes. Esto se debe a que podría alterarse la consistencia de la pasta en caso de estar demasiado blandos. De la misma forma, se recomienda quitar las partes duras del fruto para conseguir un dulce suave.

En cuanto al azúcar, se recomienda utilizar una cantidad equivalente a la de membrillo. Aunque es posible reducir ligeramente la proporción para obtener un resultado menos dulce, este ingrediente también cumple una función conservante, por lo que una disminución excesiva podría acortar la vida útil de la preparación.