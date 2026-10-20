Los boniatos asados al horno adquieren una textura dulce y una costra caramelizada con esta técnica viral.

Los boniatos asados se han convertido en protagonistas de una receta viral que promete un resultado especialmente dulce, con una fina costra crujiente y caramelizada. El secreto está en la temperatura del horno, el tiempo de cocción y una forma concreta de colocar las piezas en la bandeja.

En ese contexto, la especialista en gastronomía Julia Laich ha probado este método, que lleva meses circulando por Instagram y ha compartido los resultados, según publicó el 28 de septiembre El Comidista, sitio de cocina de El País.

La preparación requiere pocos ingredientes y apenas trabajo: basta con cortar los boniatos por la mitad, condimentarlos y dejar que el horno haga el resto.

El truco viral para conseguir boniatos asados dulces y crujientes: cómo preparar la receta

Precalentar el horno

La clave de esta receta está en colocar los boniatos con la parte cortada hacia abajo y hornearlos a 160 ºC durante una hora y media. Esta combinación de temperatura moderada y cocción prolongada permite que el interior se vuelva muy dulce y que la superficie en contacto con la bandeja desarrolle una fina costra caramelizada.

El secreto de la receta está en hornear los boniatos a 160 ºC durante una hora y media. Freepik

Preparar y hornear los boniatos

Tal como detalla la experta, antes de hornearlos hay que lavar bien los boniatos y cortarlos longitudinalmente por la mitad. Después, se colocan sobre una bandeja cubierta con papel vegetal, se rocían con aceite de oliva y se condimentan con sal y pimienta. Es importante repartir bien los ingredientes antes de ponerlos en el horno.

Dejar reposar y servir

Retirar la bandeja del horno y esperar 10 minutos antes de sacar los boniatos con una espátula. Este último paso debe hacerse con cuidado para no romper la costra crujiente que se forma durante la cocción.

La receta no necesita técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de encontrar. El tiempo de horneado es el principal factor que permite conseguir la textura y el sabor característicos de esta preparación.

Con qué acompañar los boniatos caramelizados

Tras el horneado, conviene dejar reposar los boniatos durante 10 minutos y retirarlos con cuidado para conservar la costra caramelizada. Freepik

Una vez asados, los boniatos se pueden servir de distintas maneras, tanto en platos salados como en preparaciones dulces. Su sabor intenso y su textura caramelizada permiten combinarlos con ingredientes que aporten contraste.

Entre las opciones que propone El Comidista se encuentran el queso curado, el queso azul y un chorrito de lima. También pueden servirse como guarnición para acompañar otros platos o disfrutarse como postre.