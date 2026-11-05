La investigación periodística ha generado interrogantes sobre las relaciones entre los implicados.

El Partido Popular (PP) se enfrenta a nuevas acusaciones por una supuesta oferta de un millón de euros a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, a cambio de información que pudiera perjudicar políticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno.

La controversia se ha desatado este jueves 5 de noviembre, después de que la Cadena SER publicara que García asegura haber alcanzado un acuerdo con el abogado del PP Alberto Durán para recibir esa cantidad de dinero, además del pago de su defensa judicial, a través de la empresa editora de Okdiario. La emisora afirma que otras tres fuentes corroboraron la existencia de la oferta, aunque los pagos adicionales no llegaron a materializarse.

El PP ha rechazado las acusaciones, mientras que el PSOE ha exigido explicaciones inmediatas a su presidente, Alberto Núñez Feijóo. El enfrentamiento se produce en plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y coincide con una nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo.

El PP ha rechazado las acusaciones, mientras que el PSOE ha exigido explicaciones inmediatas. EFE

¿Qué se sabe sobre la supuesta oferta de un millón de euros del PP a Koldo García?

Según la información publicada por la Cadena SER, Koldo García sostiene que el abogado Alberto Durán, vinculado a la defensa del Partido Popular en causas relacionadas con el Gobierno y el PSOE, le ofreció cubrir sus gastos judiciales y entregarle un millón de euros adicional.

A cambio, el exasesor de Ábalos debía proporcionar información comprometedora sobre Sánchez, su esposa y otros dirigentes socialistas, con el objetivo de perjudicar políticamente al Ejecutivo.

El supuesto acuerdo habría involucrado a la empresa editora de Okdiario, medio dirigido por Eduardo Inda, como intermediaria en los pagos. Sin embargo, la información conocida hasta el momento no acredita que el millón de euros llegara a entregarse.

La Cadena SER señala que tres fuentes adicionales respaldan la existencia de la oferta . Por su parte, Alberto Durán ha negado las afirmaciones de García y sostiene que son falsas.

La controversia también alcanza los gastos de defensa del exasesor. El PSOE ha pedido conocer el origen de los 242.000 euros que, según sus declaraciones, Okdiario pagó para sufragar su representación judicial, así como la procedencia del millón de euros que presuntamente se había acordado.

La investigación periodística ha generado interrogantes sobre las relaciones entre los implicados, aunque las acusaciones sobre el supuesto pacto económico no constituyen por sí mismas una conclusión judicial.

El PSOE exige explicaciones a Feijóo y habla de una posible “guerra sucia gravísima”

La publicación de estas informaciones ha provocado una reacción del PSOE, que considera las acusaciones de “enorme gravedad” y reclama que Feijóo aclare qué conocimiento tenía su partido de las supuestas negociaciones.

Los socialistas exigen conocer si el líder popular estaba al tanto del presunto acuerdo, cuál fue el papel del PP y de dónde habría salido el dinero comprometido. También preguntan por los motivos que llevaron al partido a apartar al abogado Alberto Durán.

“Si esto se confirma, estaríamos hablando de una guerra sucia gravísima”, han señalado fuentes socialistas, que consideran que el presidente del PP debe responder públicamente a las acusaciones.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha sumado a las exigencias y ha pedido a Feijóo que aclare si su partido pagó o intentó pagar un millón de euros a Koldo García para conseguir acusaciones contra Sánchez.

Para Bolaños, las informaciones podrían explicar las “difamaciones, de mentiras y de infundios” que, a su juicio, ha sufrido el presidente del Gobierno durante los últimos años.

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha advertido sobre las consecuencias institucionales que tendrían estos hechos si llegaran a acreditarse.

“En esta ocasión, si esto es verdad, si se testifica, el Partido Popular ya se ha saltado el Estado de derecho con tal de destruir a los socialistas”, ha manifestado durante un acto electoral en Bilbao.

López también ha reclamado que Feijóo “salga a dar la cara” y ha considerado que las acusaciones requieren una respuesta del principal partido de la oposición.

El PP niega los pagos a Koldo y cuestiona que las acusaciones coincidan con los registros de la UCO

Desde Génova, fuentes del Partido Popular consultadas por EFE han rechazado la existencia del supuesto acuerdo económico y han declinado realizar más comentarios para evitar amplificar la información.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha negado que se produjera la supuesta reunión con Koldo García y ha cuestionado el momento en el que se conocieron las acusaciones.

Muñoz ha señalado que “no parece casualidad” que la información apareciera el mismo día en el que la Guardia Civil desarrolló una nueva operación relacionada con el caso Koldo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha negado que se produjera la supuesta reunión con Koldo García. Imagen ilustrativa EFE

La dirigente popular ha recordado que la UCO había desacreditado anteriormente unas manifestaciones del exasesor sobre supuestas reuniones con Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo, porque no coincidían con sus agendas.

El PP sostiene así que las declaraciones de García carecen de fundamento y rechaza cualquier vinculación del partido con una oferta económica para conseguir información contra el Gobierno.

Sánchez exige explicaciones al PP mientras la UCO realiza nuevas detenciones por el caso Koldo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado sobre la controversia y ha reclamado explicaciones a Feijóo durante la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana.

“Al igual que nos exigen explicaciones, creo que ante estas acusaciones tan graves que se están vertiendo sobre el Partido Popular, el señor Feijóo tendría que dar alguna explicación”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

Sus declaraciones se producen en una jornada marcada por una nueva operación de la UCO, que ha detenido a seis personas en el marco del caso Koldo, ha registrado la vivienda del exministro José Luis Ábalos y ha solicitado documentación a Adif.

Entre los arrestados figura el empresario Cristian Corvillo, al que el PP relaciona con los desplazamientos de Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.

Preguntado por estas detenciones, el presidente ha rechazado cualquier vínculo personal con los arrestados. “Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo”, ha respondido Sánchez, quien también ha defendido la “total colaboración” del Ejecutivo con la Justicia.

El Partido Popular, por su parte, ha utilizado las nuevas actuaciones judiciales para cuestionar al presidente. Ester Muñoz ha sostenido que de las personas que acompañaron a Sánchez durante las primarias socialistas de 2017 “todos han sido detenidos menos uno”, antes de añadir: “Solo queda él, el número 1”.

De esta manera, las acusaciones sobre el supuesto pacto económico con Koldo García y las nuevas actuaciones de la Guardia Civil han abierto dos frentes políticos simultáneos, en los que PSOE y PP se exigen mutuamente explicaciones a menos de un mes de las elecciones generales.