Feijóo pide movilizarse para “echar” a Sánchez: “Vamos a coger toda la fuerza de la rabia y de la esperanza” Fuente: EFE.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió este viernes a los españoles que se movilicen para “echar” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa.

Durante su intervención en el inicio del curso político del PP de Málaga, en Alhaurín el Grande, vinculó su llamado a las recientes manifestaciones de apoyo a Ceuta y aseguró que existe un creciente rechazo social al Ejecutivo.

Feijóo centró buena parte de su discurso en la situación de la ciudad autónoma y cuestionó la respuesta del Gobierno ante los acontecimientos recientes.

El dirigente popular acusó a Sánchez de presentar a España como un país “vulnerable” y sostuvo que el Ejecutivo conocía las advertencias sobre la situación, pero decidió ignorarlas. A su juicio, las responsabilidades deberán determinarse tanto en el ámbito político como en el judicial.

¿Qué dijo Feijóo sobre Sánchez y la situación en Ceuta?

El líder del PP afirmó que las movilizaciones de los últimos días demostraron que España “tiene ganas” de expresar su rechazo al Gobierno. En ese contexto, pidió aprovechar ese malestar para impulsar un cambio político: “ Vamos a coger toda la fuerza de la rabia y de la esperanza ”, sostuvo ante los asistentes al acto del PP andaluz.

¿Qué dijo Feijóo sobre Sánchez y la situación en Ceuta? EFE/ Reduan Fuente: EFE Reduan

Feijóo también criticó las declaraciones de Sánchez en el Congreso, donde el presidente advirtió sobre la posibilidad de que una situación similar vuelva a producirse y describió a España como un país vulnerable.

El dirigente popular calificó esas palabras como “lo más irresponsable que puede hacer un presidente del Gobierno” y sostuvo que un jefe del Ejecutivo debe garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta del Estado.

El presidente del PP acusó además al Gobierno de conocer las advertencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta. “ Lo sabía, lo taparon, tenían los avisos y los ignoraron deliberadamente ”, afirmó. Según Feijóo, las responsabilidades terminarán por conocerse y los ciudadanos las castigarán en las urnas.

¿Qué medidas propone el PP ante la situación y el crimen organizado?

Durante su discurso, Feijóo cuestionó también la relación del Gobierno de Sánchez con Marruecos. Aseguró que el actual presidente es “el que más le conviene a Marruecos” y criticó la gestión de la llamada “clandestina” a la embajadora marroquí.

¿Qué medidas propone el PP ante la situación y el crimen organizado? Foto: EFE EFE

Según su versión, la representante diplomática no se encontraba en España y el encuentro se produjo entre el ministro de Asuntos Exteriores y el encargado de negocios de la embajada.

El dirigente popular aseguró que un eventual Gobierno del PP aplicaría una política exterior y de seguridad más firme. Puso como ejemplo la gestión de Juanma Moreno y de los alcaldes populares y afirmó que exigiría el mismo nivel de compromiso a quienes formen parte de su Ejecutivo.

Feijóo también dirigió críticas a los miembros del Gobierno y a los dirigentes socialistas que, según afirmó, respaldan a Sánchez pese a sus discrepancias.

Advirtió de que quienes pretendan distanciarse del presidente cuando se acerquen las elecciones llegarán “muy tarde” y sostuvo que “no hay un PSOE bueno y un PSOE malo” porque los votos socialistas permiten que Sánchez continúe en el poder.

Por último, el líder del PP prometió reforzar la lucha contra el crimen organizado en el sur de España. “Los vamos a vencer, los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y desaparecerán de nuestra costa”, afirmó, en un mensaje dirigido a reforzar la agenda de seguridad de su partido.