El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron (i), durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa, con el que concluye su viaje de Estado a España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se disculpó este miércoles ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por el rechazo en el Senado del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países y aseguró que las Cortes aprobarán un acuerdo de estas características antes de que finalice la actual legislatura.

Durante una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa, Sánchez cuestionó el voto negativo de la Cámara Alta, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, y defendió que el tratado trasciende las diferencias entre partidos.

¿Qué dijo Sánchez sobre el rechazo del Tratado de Amistad con Francia?

Sánchez aseguró que solo podía “disculparse” ante Macron por el resultado de la votación y sostuvo que el tratado no constituye un acuerdo entre el Gobierno francés y el Ejecutivo español, sino entre dos países que, según sus palabras, “se sienten hermanos y comparten un futuro común a nivel europeo”.

Los presidentes Pedro Sanchez, Emmanuel Macron, y Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Fuente: EFE.

El presidente del Gobierno criticó al PP por “ideologizar y politizar” el debate y recordó que el Tribunal Constitucional había avalado el texto por unanimidad la semana pasada. También cuestionó la convocatoria de un pleno extraordinario para votar el acuerdo precisamente durante la visita de Estado de Macron a España.

Sánchez afirmó que el tratado finalmente saldrá adelante y adelantó que las Cortes aprobarán un acuerdo de estas características antes de que termine la legislatura. En este contexto, también vinculó el rechazo con la política de vecindad de España y mencionó las diferencias con Marruecos a raíz de la situación en Ceuta.

¿Qué planteó Macron sobre las fronteras y la crisis migratoria de Ceuta?

Macron lamentó el rechazo del tratado, pero aseguró que lo considera “más un contratiempo que un drama”. El presidente francés confió en que el acuerdo pueda salir adelante y afirmó que ambos países continuarán trabajando para avanzar en su relación bilateral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron (i), comparecen ante la prensa este miércoles tras su encuentro en el Palacio de la Moncloa, con el que concluye su viaje de Estado a España. Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

La crisis migratoria de Ceuta también ocupó parte de la comparecencia. Macron expresó la solidaridad de Francia con España y destacó la necesidad de desarrollar “soluciones firmes” para proteger las fronteras comunes, siempre dentro del Derecho de la Unión Europea y de los valores comunitarios.

El mandatario francés defendió además el uso de los instrumentos disponibles con los países de origen y tránsito para abordar los retornos, con una combinación de firmeza y cooperación europea. Sánchez señaló que Macron ya le había trasladado su solidaridad con España y, en particular, con Ceuta.

La crisis en la ciudad autónoma se originó tras la entrada irregular de unas 80.000 personas desde Marruecos a finales de julio y la posterior presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos y otros recursos.