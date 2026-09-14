La crisis migratoria en Ceuta volvió a enfrentar este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Popular. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, reprochó al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que no solicite ayuda a las comunidades autónomas para afrontar la situación, pese a que, según recordó, sí recurrió a ellas durante crisis anteriores.

En paralelo, el PP anunció que Feijóo viajará a Ceuta el próximo lunes junto a una delegación europea con el objetivo de llevar el conflicto a las instituciones comunitarias. La formación quiere que el Parlamento Europeo condene el asalto a la frontera del pasado 30 de julio y reclama una respuesta de la Unión Europea ante la situación de la ciudad autónoma.

¿Qué reclama el PSOE al presidente de Ceuta?

Mínguez sostuvo que la prioridad debe ser que Ceuta recupere la normalidad y pidió la colaboración de todas las administraciones. La portavoz socialista cuestionó que Vivas no reclame ahora el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y recordó que el dirigente ceutí había solicitado ayuda a Alberto Núñez Feijóo durante otras crisis relacionadas con la llegada de menores migrantes.

¿Qué reclama el PSOE al presidente de Ceuta? Fuente: EFE Reduan

El PSOE también acusó al PP de utilizar la situación de Ceuta como herramienta de confrontación política con el Gobierno. Según Mínguez, los populares deberían facilitar la acogida de migrantes en la península y permitir una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.

La portavoz socialista defendió además la actuación del Ejecutivo de Sánchez ante la situación migratoria. Afirmó que se amplían las plazas de acogida y que se refuerzan los mecanismos administrativos para resolver la crisis. También recordó que las devoluciones de los migrantes llegados a finales de julio requieren un procedimiento individualizado para determinar la situación de cada persona.

¿Qué prepara Feijóo para su nuevo viaje a Ceuta?

El PP anunció una estrategia distinta. Feijóo visitará Ceuta el lunes de la próxima semana junto a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y con la eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. El objetivo, según explicó el portavoz popular Borja Sémper, es “europeizar” la crisis y lograr que las instituciones comunitarias atiendan la situación de la ciudad.

¿Qué prepara Feijóo para su nuevo viaje a Ceuta? Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

El viaje será el cuarto de Feijóo a Ceuta desde el inicio de la crisis. La agenda del PP también incluye una reunión con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, prevista para el próximo jueves en Madrid. El dirigente popular abordará con el comisario las medidas destinadas a reforzar la seguridad de la frontera y la respuesta europea.

Además, el Parlamento Europeo debatirá esta semana la situación de Ceuta. El PP pretende que la Eurocámara condene de forma expresa el asalto del 30 de julio a la frontera sur de Europa. Sémper defendió que la protección de Ceuta supone también la protección de una frontera europea y acusó al Gobierno de Sánchez de una “nefasta gestión” de la crisis.