Carles Puigdemont pone fecha a su regreso tras la aplicación definitiva de la ley de amnistía.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que regresará a Cataluña el sábado 12 de diciembre, después de las elecciones generales y una vez que el Tribunal Supremo ha aplicado de forma definitiva la ley de amnistía. “Volveré sin pedir permiso ni perdón”, aseguró.

Puigdemont volará ese día desde Bruselas hasta Barcelona y se dirigirá “directamente” al Parlamento catalán, donde se celebrará un “acto institucional”. Lo explicó en una rueda de prensa en el Press Club de Bruselas, cerca de la sede de la Comisión Europea, el mismo lugar donde compareció por primera vez tras marcharse a Bélgica en octubre de 2017.

Nueve años después de su salida de España

El líder de Junts aseguró que volverá “3315 días después de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española”, según recogió la agencia EFE.

“Nueve años después, después de tres intentos de extradición, de impedir investiduras a la presidencia de la Generalitat, de impedir que nos presentáramos a las elecciones europeas, de retirarnos fraudulentamente nuestra inmunidad parlamentaria, de espiarnos y difamarnos, España ha fracasado en su propósito”, afirmó. Según dijo, volverá “sin haber renunciado a nada”.

El líder de Junts anunció su vuelta en el mismo lugar de Bruselas donde compareció tras marcharse de España en 2017. Fuente: EFE OLIVIER HOSLET

“Una ley que no querían ni el PP, ni Vox, ni el PSOE”

Puigdemont atribuyó la aplicación definitiva de la amnistía a “los derechos garantizados por las instituciones europeas y a la garantía de independencia de sus tribunales”, que, según afirmó, les han permitido derrotar “tanto al Estado español como a la ultraderecha española presentada como acusación particular”.

“Una ley que no querían ni el Partido Popular, ni Vox, ni el PSOE. Una ley que nos decían que era inconstitucional y que no pasaría los filtros europeos mientras España gritaba ‘Puigdemont a prisión’ ”, subrayó.

Su regreso, al servicio “del conjunto de independentismo”

Preguntado por qué eligió una fecha posterior a las elecciones generales, Puigdemont explicó que no quiere que su regreso esté “al servicio de un único partido, aunque sea el mío”. A su juicio, su vuelta es un “activo del conjunto del independentismo”.

En esa línea, hizo un llamamiento a la unidad del movimiento independentista, que, según admitió, “hoy no está unido”. “Una parte del independentismo se ha comprometido a avinagrar las relaciones y ha encontrado colaboradores en ese discurso”, lamentó.

Su futuro político, todavía en el aire

Puigdemont evitó aclarar qué papel tendrá a partir de ahora. Solo adelantó que asistirá al primer pleno del Parlamento catalán tras su regreso, previsto para la semana del 14 de diciembre, y que el jueves 17 volverá a comparecer ante los medios para explicar su estrategia política .

También anunció que recorrerá pueblos y ciudades de Cataluña para “escuchar a la gente y pisar la calle”, porque en nueve años “las cosas han cambiado mucho”. “Después de este período yo determinaré lo que haré políticamente hablando”, afirmó, aunque dejó claro que seguirá comprometido con la independencia de Cataluña, “ejerza la función que ejerza”.

El Supremo puso fin a la causa del ‘procés’

Su anuncio llega después de que el Supremo archivara el pasado lunes la causa abierta en 2017 contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que también se marcharon de España, y los eximiera de toda responsabilidad penal por los hechos del ‘procés’.

Con esa decisión, el expresidente puede regresar a Cataluña y volver a presentarse a unas elecciones. El paso llegó después de que el Tribunal de Justicia de la UE concluyera a mediados de julio que la ley de amnistía es compatible con el derecho comunitario.

Podemos celebra su regreso

Entre las primeras reacciones, la candidata de Podemos al 29N, Irene Montero, celebró el regreso de Puigdemont. Según dijo, su partido siempre ha defendido la “no judicialización de la política” y “el derecho a decidir”, “cuando era difícil y ahora que es un consenso”.

“Nunca debería haber pasado que se judicializase y que terminasen en prisión o terminasen en el exilio dirigentes por hacer política”, afirmó Montero, que, pese a reconocer que su partido aspira a un país plurinacional en el que Cataluña pueda quedarse, calificó de “la mejor noticia” que la amnistía se aplique también a Puigdemont.

Con la causa archivada y la fecha de su regreso ya fijada, el retorno de Puigdemont se perfila como uno de los grandes acontecimientos políticos tras el 29N, a la espera de que el propio expresidente aclare cuál será su papel en esta nueva etapa.