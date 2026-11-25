Todos los trabajadores tendrán hasta 10 días de permiso retribuido si fallece uno de estos familiares.

El Gobierno de España ha aprobado una nueva modificación del Estatuto de los Trabajadores que amplía los permisos laborales retribuidos por fallecimiento de un familiar. La medida permitirá a los empleados ausentarse de sus puestos de trabajo durante 10 días laborables sin perder parte de su salario.

La reforma, aprobada por el Consejo de Ministros del martes 24 de noviembre, quedó recogida en el Real Decreto-ley 42/2026, publicado este miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La normativa también modifica el Estatuto Básico del Empleado Público.

Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores reconocía dos días de permiso por fallecimiento de un familiar, ampliables a cuatro en caso de desplazamiento. Con esta modificación, el Ejecutivo busca garantizar un mayor tiempo de recuperación emocional y equiparar la legislación española con la de otros países, como Portugal, Bélgica y Canadá.

Por el fallecimiento de qué familiares podrán los trabajadores solicitar 10 días de permiso retribuido

El nuevo permiso por duelo contempla 10 días laborables de ausencia justificada en caso de fallecimiento de alguno de estos familiares cercanos:

Cónyuge

Pareja de hecho

Padre o madre

Hijos o hijas

Por otra parte, el Gobierno también ha ampliado de dos a tres días laborables el permiso por fallecimiento de otros familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, entre los que se encuentran los hermanos, abuelos, nietos, suegros y cuñados.

Por el fallecimiento de qué familiares podrán los trabajadores solicitar 10 días de permiso retribuido Fuente: Shutterstock Shutterstock

En estos últimos casos, cuando el trabajador deba desplazarse con motivo del fallecimiento, el permiso podrá alcanzar los cinco días laborables.

Cuándo entrará en vigor el nuevo permiso laboral de 10 días y cómo se podrá solicitar

De acuerdo con la disposición final quinta del real decreto-ley, el nuevo permiso por duelo entrará en vigor el jueves 26 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en el BOE. La norma queda pendiente de su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Una de las principales novedades es que los trabajadores podrán elegir cuándo iniciar el permiso dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Además, podrán repartir los días de ausencia en diferentes fechas si el convenio colectivo contempla esta posibilidad.

Para acceder a este derecho, los empleados deberán avisar previamente a la empresa y justificar el motivo de su ausencia, tal como establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, la normativa incorpora expresamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre los permisos retribuidos. De esta manera, los diez días se computarán exclusivamente sobre aquellas jornadas en las que el empleado tenga la obligación de acudir a trabajar.