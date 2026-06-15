El PSOE aseguró este lunes haber implementado “el cien por cien” de las medidas aprobadas hace casi un año para prevenir la corrupción interna y reforzar los controles dentro del partido tras los casos Koldo y Cerdán.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, defendió que la formación llevó adelante un proceso de “autoexigencia” que, según sostuvo, supera incluso las obligaciones previstas en la ley de partidos políticos.

El PSOE dice haber implementado el 100 % de las medidas contra la corrupción comprometidas. Según explicó Torró en rueda de prensa, la s nuevas acciones buscan reforzar la transparencia y mejorar los mecanismos internos de control económico y organizativo.

La dirigente socialista aseguró además que el partido se convirtió en “la fuerza política más transparente y con las reglas internas ‘más exigentes’”, en un momento especialmente delicado para el Gobierno y para la dirección del PSOE.

Crisis en el Gobierno | El PSOE asegura haber aplicado el 100% de las medidas anticorrupción tras los casos Koldo y Cerdán Daniel González

Qué medidas anticorrupción asegura haber aplicado el PSOE

Entre las medidas anunciadas por el partido figura la realización de auditorías externas y controles específicos sobre la contabilidad interna.

Ha explicado que no sólo han sometido sus cuentas a una auditoria externa sino que han llevado a cabo una auditoria forense, que ha concluido “el cumplimiento escrupuloso de la legalidad” en su contabilidad.

Además, el PSOE aseguró que incorporó nuevas herramientas tecnológicas para aumentar la trazabilidad de los gastos y fiscalizar el uso de recursos internos.

También han activado otras medidas para la gestión de los gastos diarios que garanticen “un buen uso” de los recursos y en este sentido han habilitado una herramienta digital (tickelia), que automatiza y audita “al máximo” los niveles de control y trazabilidad en todo el proceso.

Todas estas medidas se detallarán en el comité federal del 27 de junio, ha concretado Torró en el arranque de una semana complicada para el PSOE.

El PSOE responde a los casos Koldo, Cerdán y Ábalos

La comparecencia de Rebeca Torró se produjo en medio de una fuerte presión política y judicial sobre el entorno socialista. La semana comenzó con la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez y la aparición del nombre de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa Plus Ultra.

La dirigente socialista ha insistido en que los comportamientos corruptos dentro del PSOE “van en contra de los valores y los principios” de sus siglas y por eso siempre se ha mostrado “contundente”.

Torró defendió además la colaboración del partido con la Justicia y aseguró que entregaron toda la documentación solicitada durante las investigaciones.

Ha afirmado que nadie les puede dar lecciones y que han colaborado con la justicia, entregando toda la documentación que les han pedido, tickets de hace más de diez años, “algunos con la tinta casi borrada”, porque -ha subrayado- no tienen “nada que esconder”.

Crisis en el Gobierno | El PSOE asegura haber aplicado el 100% de las medidas anticorrupción tras los casos Koldo y Cerdán EFE

La secretaria de Organización sostuvo que la diferencia entre los partidos políticos no es únicamente la existencia de casos individuales, sino “cómo se actúa ante comportamientos individuales”.

Qué dijo el PSOE sobre la corrupción y la transparencia interna

Según Torró, el PSOE afrontó los problemas “de frente” y reforzó sus protocolos internos para evitar irregularidades futuras.

Según ha dicho, en el PSOE han hecho “un ejercicio de autoexigencia” que va más allá de lo que contempla la ley de partidos y ha afirmado que lo que marca la diferencia entre las distintas formaciones con la corrupción es “cómo se actúa ante comportamientos individuales”.

La dirigente recalcó que el partido no mira “para otro lado” frente a posibles comportamientos irregulares y defendió la actuación interna desarrollada durante los últimos meses.

El endurecimiento de los mecanismos de control llega en un contexto de máxima tensión política y mediática para el PSOE, marcado por investigaciones judiciales, comparecencias y acusaciones de la oposición sobre presuntas irregularidades.