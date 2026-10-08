La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios para investigar al PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el marco del caso Leire Díez. Sin embargo, considera que todavía es prematuro imputar formalmente al partido, como solicita el Partido Popular (PP), porque quedan diligencias judiciales pendientes.

El Ministerio Público ha trasladado esta posición al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de investigar las presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

La declaración del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán se considera una de las diligencias necesarias antes de adoptar una decisión sobre la posible responsabilidad penal del partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuente: EFE J.J. Guillén

¿Por qué la Fiscalía considera prematuro imputar al PSOE en el caso Leire Díez?

La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la petición del PP, que solicitó que el PSOE fuese investigado como persona jurídica por su presunta vinculación con las actividades examinadas en el caso Leire Díez.

Según la información facilitada por fuentes jurídicas a EFE, el Ministerio Público considera que existen indicios de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero entiende que antes de imputar al partido deben completarse las diligencias pendientes.

Entre ellas figura la declaración de Santos Cerdán, que todavía no ha ofrecido su versión ante el juez Pedraz en esta causa. Por tanto, la posición de Anticorrupción no supone el archivo de la investigación ni una imputación efectiva del PSOE.

La decisión sobre la situación procesal del partido corresponde al magistrado instructor, que deberá valorar las pruebas reunidas y las diligencias que se practiquen.

El papel de Santos Cerdán y los 43.225 euros bajo sospecha

Uno de los principales focos de la investigación es la posible utilización de recursos del PSOE para facilitar las actividades de la presunta organización criminal vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.

Según las sospechas de los investigadores recogidas por EFE, Santos Cerdán habría puesto a disposición del grupo medios vinculados al partido, entre ellos instalaciones para reuniones y recursos para sufragar determinados gastos logísticos, como viajes y alquileres de vehículos.

También están bajo investigación 43.225 euros que Leire Díez habría recibido presuntamente de fondos procedentes del PSOE, mediante operaciones canalizadas a través de intermediarios y la contratación de servicios jurídicos.

Los investigadores tratan de determinar el origen, la finalidad y la responsabilidad de los pagos. Su existencia como objeto de investigación no permite dar por acreditada, por sí sola, la comisión de un delito por parte del PSOE.

¿Qué delitos atribuye el PP al PSOE en el caso Leire Díez?

El Partido Popular, que participa en el procedimiento como acusación popular, ha solicitado investigar al PSOE por cinco presuntos delitos:

Cohecho.

Malversación.

Tráfico de influencias.

Blanqueo de capitales.

Financiación ilegal.

En su escrito, el PP sostiene que la presunta organización habría desarrollado actividades destinadas a “proteger los intereses del Gobierno” y del PSOE frente a investigaciones judiciales en marcha.

La formación también afirma que el grupo habría intentado “torcer la voluntad” de fiscales e interferir en el funcionamiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Asimismo, cuestiona una asignación de alrededor de 18.000 euros para una campaña publicitaria vinculada a Crónica Libre, relacionada con las elecciones europeas de 2024. El PP considera que esta operación podría haber servido para financiar actividades irregulares, una hipótesis que no debe confundirse con un hecho judicialmente probado.

¿Qué responde el PSOE a los indicios señalados por Anticorrupción?

La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Tras conocerse la posición de la Fiscalía, fuentes del PSOE consultadas por EFE han defendido que la formación es un partido limpio y han recordado que sus cuentas están auditadas.

Desde Ferraz también han asegurado que seguirán colaborando con la Justicia y proporcionando toda la documentación que les sea requerida durante el procedimiento.

La respuesta socialista llega después de que trascendiera que Anticorrupción aprecia indicios que podrían justificar una investigación del partido, aunque considera necesario practicar más diligencias antes de formalizar una imputación.

Por el momento, la investigación continúa abierta y la posible imputación del PSOE sigue pendiente de una decisión judicial. La declaración de Santos Cerdán será una de las actuaciones relevantes para determinar los siguientes pasos del procedimiento.