Andalucía celebrará este domingo 17 de mayo de 2026 unas elecciones decisivas para definir el futuro político de la comunidad autónoma. Los ciudadanos elegirán a los nuevos representantes del Parlamento andaluz, tal como establece el Decreto del Presidente 2/2026, de 23 de marzo, de disolución del Parlamento de Andalucía y convocatoria de elecciones. Las elecciones andaluzas llegan en un contexto de fuerte polarización política y con varios escenarios abiertos para la formación de gobierno. La participación y el comportamiento de los votantes indecisos serán determinantes para conocer si el PP mantiene el control absoluto de la Junta o si la oposición logra reconfigurar el equilibrio político en Andalucía. El 17 de mayo los andaluces elegirán a los integrantes del Parlamento de Andalucía, la cámara legislativa autonómica encargada de aprobar leyes, presupuestos y elegir al presidente o presidenta de la Junta. Asimismo, el reparto de escaños se realiza mediante el sistema D’Hondt, utilizado en España para distribuir los escaños de manera proporcional según los votos obtenidos por cada partido político. En ese contexto, cada provincia cuenta con un número determinado de diputados: Podrán participar todos los ciudadanos españoles inscritos en el censo electoral correspondiente a la comunidad autónoma. La votación presencial en los colegios electorales se realizará entre las 9:00 y las 20:00 horas. También han podido votar los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), así como quienes se encuentren temporalmente fuera de España mediante el sistema ERTA. En ambos casos, los plazos para enviar el voto por correo ya finalizaron, por lo que únicamente podrán participar quienes hayan completado previamente los trámites. Actual presidente de la Junta de Andalucía, busca revalidar la mayoría absoluta conseguida en 2022. Su campaña se centra en la gestión económica y la reducción de impuestos. Durante el debate electoral organizado por la RTVA, defendió la importancia de proteger lo público a través del respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, aseguró que el 17 de mayo los andaluces decidirán entre “gobierno o desgobierno”, reivindicando la estabilidad y la confianza generada durante su mandato. La exvicepresidenta del Gobierno y exconsejera andaluza regresa a la política autonómica como principal apuesta socialista. Médica de formación, ha enfocado su campaña en la defensa de la sanidad pública y en criticar la gestión sanitaria del Ejecutivo popular. En el denominado “minuto de plata” del debate electoral, Montero apeló a los votantes preocupados por las listas de espera, las privatizaciones y la dificultad de acceso a la vivienda. La dirigente socialista pidió no resignarse y cerró su intervención con un mensaje centrado en “defender lo público”. Abogado y portavoz parlamentario de Vox durante la última legislatura. Su discurso se apoya en el endurecimiento de políticas migratorias, la seguridad y la reducción del gasto público. En el debate de RTVA defendió el principio de “prioridad nacional” para que las ayudas sociales y de vivienda beneficien primero a los andaluces. También reclamó apoyo al campo frente al “fanatismo climático” y el fin de las “puertas abiertas” a la inmigración irregular. El coordinador federal de Izquierda Unida lidera la coalición Por Andalucía, que reúne a IU, Sumar y Podemos. Profesor de Filología Clásica, Maíllo plantea una campaña centrada en la defensa de los servicios públicos, el ecologismo y la unidad de la izquierda alternativa. Durante el cierre del debate electoral, aseguró que su formación representa la unidad de las izquierdas y defendió la necesidad de acabar con “ocho años de gobierno de la derecha” para fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los andaluces. Psicólogo y orientador educativo, su propuesta pone el foco en el acceso a la vivienda, la precariedad laboral juvenil y una posición soberanista diferenciada del resto de fuerzas de izquierda. En el debate electoral puso el acento en las carencias de la sanidad pública, la vivienda, la salud mental y la educación pública. García reclamó un “freno de emergencia” para desalojar a las derechas del Gobierno andaluz y reforzar los servicios públicos.