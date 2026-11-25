La compañía de tecnología y defensa aspira a más que duplicar su facturación de 2025 con su nueva hoja de ruta.

En un momento en el que las dudas sobrevuelan las empresas participadas por el Estado, Indra va a por todas con su nuevo plan estratégico: Forward2030. La relevancia de esta hoja de ruta trasciende lo estrictamente empresarial, ya que se presenta a cuatro días de las elecciones. En este escenario, tanto el presidente de la compañía, Ángel Simón, como su consejero delegado, Josep María Recasens, podrían no tener asegurada su continuidad al frente de la principal empresa tecnológica y de defensa de España.

El plan estratégico Forward2030, busca transformar a Indra en una compañía de nueva generación, que ejecuta, evoluciona y expande su negocio, simultáneamente, con un plan de crecimiento que mejora rentabilidad y productividad, más que duplicando los ingresos respecto al cierre de 2025.

Para ello, evolucionará hacia un único sistema integrado que conecta las capacidades del grupo y libera todo su potencial con una propuesta de valor única como líder global en tecnologías duales para sectores críticos, en torno a Defensa y Espacio, Tecnología inteligente e Infraestructuras críticas. Así pues, la operativa de Indra Group se apoyará en seis unidades de negocios: IndraMind, Defensa, Espacio, Minsait, Tráfico Aéreo y Movilidad .

Por otra parte, a primera hora de la tarde, la empresa se dispara un 5,11% en Bolsa ya que el nuevo plan recibió una valoración positiva por parte de los analistas. Los expertos de Sabadell y Bankinter coinciden en destacar que los nuevos objetivos financieros superan las expectativas del mercado y refuerzan las perspectivas de crecimiento de la compañía.

Objetivos financieros de Indra para 2030

Con el plan estratégico Forward2030, Indra aspira a alcanzar unos ingresos superiores a los 12.000 millones de euros en 2030, que más que duplican los ingresos de 5457 millones de 2025; un EBIT superior a los 1500 millones, con un margen EBIT por encima del 12,5%; y una generación de caja de más de 3100 millones entre 2026 y 2030, excluyendo anticipos de los programas especiales de modernización militar (PEM).

La empresa explica que a partir de una cartera de más de 22.000 millones de euros, de los que alrededor del 70% se convertiría en ingresos hasta 2030, para alcanzar estos objetivos solo sería necesario un book- to-bill inferior a 1,1x, frente al 1,4x medio de Indra entre 2021 y 2025, lo que reduce el riesgo y proporciona una elevada visibilidad.

Asimismo, los ingresos por empleado (FTE) prácticamente se duplicarán, pasando de, aproximadamente, 120.000 euros en 2026 a más de 215.000 euros en 2030, gracias al programa de re-skilling y up-skilling, con una inversión en transformación de 240 millones de euros, al cambio del mix de negocios, la escala por incrementos en la producción impulsada por el plan de industrialización y a eficiencias de la IA.

Indra prevé un EBIT superior a los 1500 millones y una generación de caja de más de 3100 millones entre 2026 y 2030. EFE

Así las cosas, sobre estos cimientos, la ambición de Indra es lograr 20.000 millones de euros de ingresos en 2035.

Indra dedicará 1000 millones de euros propios a I+D+i y al desarrollo de una oferta única de grupo que duplicará el potencial económico de sus productos hasta 2030 e invertirá 240 millones en la transformación de talento, con un programa de re-skilling y up-skilling sin precedentes.

“Indra tiene sólidas bases sobre las que construir, parte de una cartera de más de 22.000 millones de euros, pero además, se va a reforzar con una oferta única de producto que nos da escalabilidad. Así, Forward2030 sienta las bases para que Indra pueda alcanzar los 20.000 millones de ingresos en 2035, se convierta en una empresa verdaderamente global, con el 50% de los ingresos generados internacionalmente, y siga ampliando sus márgenes, mediante una combinación de negocios de mayor valor y la excelencia operativa”, vaticina Recasens.

La nueva pieza estratégica

Simón explica que el objetivo de Forward2030 es convertir a Indra en una empresa nueva que deje de ser un mero agregador de negocios para convertirse en una compañía integrada y sinérgica. Para ello, dice el presidente, la empresa articulará este proyecto transformador a través de tres ejes, que denominados “E” persiguen ejecutar, evolucionar y expandir su negocio desde el primer día y de forma paralela, “integrando la IA en todos los procesos y con una oferta única competitiva, potenciada por las capacidades de IndraMind”.

Así, IndraMind se convierte en pieza estratégica transversal que cohesiona el grupo al conectar dominios militares, de seguridad y civiles críticos, y ofrecer una capacidad soberana de IA, mando y control e integración.

Lo cierto es que más allá del impacto en la transformación del grupo, la aspiración para 2030 es convertir IndraMind en el referente español de inteligencia artificial soberana, con la plataforma de IA de referencia y un competitivo portfolio de soluciones de nueva generación para, posteriormente, internacionalizarla.

IndraMind tiene ya 400 millones de euros de cartera, desarrolló 15 soluciones y firmó contratos para ocho soluciones, y cuenta con más de 3000 expertos en IA. Para 2030 escalará 1200 millones de euros de ingresos, con un reparto equilibrado, 50/50, entre soluciones de defensa y soluciones civiles.

Defensa y Espacio, los otros pilares de crecimiento

Defensa y Espacio serán, junto con IndraMind, motor de crecimiento y rentabilidad, combinando la ejecución de su cartera con producto diferencial propio para crecer en Europa.

En Defensa, Indra busca consolidarse como prime europeo, apoyándose en una cartera de unos 11.400 millones de euros, una nueva generación de vehículos terrestres, y sus soluciones líderes de mando y control, guerra electrónica, radares, comunicaciones, sistemas autónomos, drones, y tecnologías de nueva generación.

La gran apuesta de esta área de negocio es Land Next Gen, una plataforma terrestre modular, híbrido-eléctrica, tripulada o no tripulada y definida por software, con siete tipos de misión. Indra va a invertir 20 millones de euros, con un objetivo de que esté operativa en 2028-2029.

Por su parte, Espacio cambia radicalmente de escala tras la adquisición de Hispasat e Hisdesat, con el impulso del programa europeo IRIS, de 1900 millones de euros, y los programas SPAINSAT-NG y PAZ II. “El objetivo para 2030 es pasar a ser integrador europeo de referencia de misiones end-to-end y actor tecnológico líder en aplicaciones espaciales duales”, afirma la compañía.

Minsait, Tráfico Aéreo y Movilidad

Minsait transformará su área de negocio en un mix hacia una oferta de mayor valor añadido basada en IA, datos, soluciones propias y servicios estratégicos, con un objetivo ambicioso: pasar de, aproximadamente, un 40% de oferta estratégica/IA en 2025 al 70% en 2030.

Tráfico Aéreo aspira a ser número uno mundial por ingresos, apoyándose en su presencia global; su capacidad industrial para ejecutar una cartera superior a 1400 millones de euros, con más de 450 radares entregados y más de 185 radares contratados en Estados Unidos; y la aceleración de la comercialización de productos como su torre digital, su plataforma de UTM o sistemas de automatización.

Por su parte, Movilidad busca acelerar la internacionalización y convertirse en referencia mundial en movilidad urbana, situarse entre los cinco principales actores globales de peaje y convertirse en líder tecnológico en smart mobility.

Vale destacar, además, que parte de una cartera de pedidos de, aproximadamente, 1700 millones de euros y proyectos relevantes para clientes estratégicos como Transport for London, Metro de Washington o diferentes autopistas de Estados Unidos.

Por último, en cuanto a la expansión internacional, el nuevo plan estratégico considera prioritarias tres regiones: Europa, Norteamérica y Oriente Medio.