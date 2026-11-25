Los textos de la Biblia muestran la verdadera apariencia de Satanás con otras figuras: una serpiente, un dragón y un ángel de luz.

La imagen del diablo con cuernos, cola, piel roja y un tridente está presente en el imaginario popular desde hace siglos. Los textos de la Biblia muestran la verdadera apariencia de Satanás con otras figuras: una serpiente, un dragón y un ángel de luz.

Cada una de esas imágenes aparece en pasajes distintos de las Escrituras y revela la verdadera apariencia del diablo según la Biblia.

La serpiente del Génesis

En el relato del Génesis, una serpiente conversa con Eva y la convence de comer el fruto del árbol prohibido. La tradición cristiana vinculó esa figura con Satanás.

El Apocalipsis refuerza esa asociación al llamar al diablo la serpiente antigua, una expresión que une el relato de la tentación con la figura de Satanás.

En el relato del Génesis, una serpiente conversa con Eva y la convence de comer el fruto del árbol prohibido. La tradición cristiana vinculó esa figura con Satanás.

El gran dragón del Apocalipsis

En Apocalipsis 12:9, el texto presenta a “el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás”. Es una de las identificaciones más explícitas de la Biblia: el dragón y la serpiente son una misma figura con el diablo.

La imagen vuelve a aparecer en Apocalipsis 20:2, donde un ángel prende al dragón y lo ata durante mil años. El libro presenta estas figuras dentro de una narración cargada de símbolos.

Satanás como ángel de luz

En la Segunda Carta a los Corintios, Pablo escribe que “el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz” (2 Corintios 11:14). Es la imagen más sorprendente, porque contrasta con la del demonio monstruoso.

La expresión aparece dentro de una advertencia sobre el engaño y sobre las personas que aparentan ser algo distinto de lo que son. Con ella, Pablo muestra que lo que parece luminoso puede ocultar otra naturaleza. El papa Francisco explicó en octubre de 2024 que el diablo también actúa de forma sutil, “educadamente, diplomáticamente”.

La serpiente, el dragón y el ángel de luz son la verdadera apariencia de Satanás según la Biblia.