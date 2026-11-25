Unos operarios preparan este miércoles en el almacén electoral de la provincia de Valencia el material electoral con motivo de las próximas elecciones del 29N.

A cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre, España entra en la recta final del calendario electoral. Este jueves 26 de noviembre finalizará el plazo para que los ciudadanos que solicitaron el voto por correo puedan depositar sus papeletas antes de la cita con las urnas.

Según los datos de Correos, un total de 1.099.687 electores solicitaron ejercer su derecho al sufragio por correspondencia, una cifra que supone un incremento del 11,47% respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019, aunque representa una caída del 58% frente a los comicios de julio de 2023.

La Junta Electoral Central (JEC) decidió ampliar un día el plazo inicialmente previsto, tras aceptar una petición del Partido Popular (PP). De esta manera, los electores dispondrán hasta las 14:00 horas del jueves 26 de noviembre para entregar la documentación electoral en las oficinas de Correos.

¿Cuántos españoles votaron por correo y qué diferencias hay respecto a las elecciones anteriores?

De acuerdo con el último balance oficial de Correos, publicado el 20 de noviembre, del total de solicitudes admitidas, 735.583 se tramitaron de forma presencial en las oficinas postales y otras 364.104 a través de internet. Es decir, aproximadamente uno de cada tres electores eligió la vía digital para iniciar el procedimiento.

Hasta esa fecha, la empresa pública había puesto a disposición de los ciudadanos 752.930 documentaciones electorales, equivalentes al 68,5% de las solicitudes admitidas. La cifra definitiva de votos depositados todavía está pendiente de publicación.

En términos históricos, las elecciones generales del 23 de julio de 2023 marcaron un récord desde la restauración de la democracia en España. En aquella convocatoria, Correos admitió 2.622.808 solicitudes y registró 2.471.935 votos efectivos, lo que supuso una tasa de participación del 94,2% entre quienes solicitaron esta modalidad de sufragio.

Evolución de las solicitudes de voto por correo en España

Fuente: Correos

La celebración de las elecciones de 2023 en pleno periodo vacacional explica, en parte, el volumen extraordinario de solicitudes de aquella convocatoria. En cambio, la comparación con noviembre de 2019, cuando se registraron 986.446 peticiones, refleja un crecimiento del uso del voto por correspondencia entre dos procesos electorales celebrados en la misma época del año.

¿En qué comunidades autónomas se solicitó más el voto por correo?

Andalucía encabeza el número de solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del 29N, con 202.683 peticiones. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 149.499, y Cataluña, con 129.918.

Las comunidades con más solicitudes de voto por correo

Fuente: Correos, 20 de noviembre de 2026

Estas tres comunidades concentran cerca del 44% de las solicitudes admitidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, su peso demográfico también influye en el volumen de peticiones, por lo que las cifras absolutas deben interpretarse en relación con el número de electores de cada territorio.

Por otra parte, el descenso de las solicitudes respecto a 2023 resulta insuficiente para anticipar la participación electoral definitiva o identificar qué partidos podrían resultar favorecidos por esta modalidad de sufragio.

¿Cómo votar por correo y hasta qué hora se puede depositar la papeleta?

Aquellos ciudadanos que solicitaron el voto por correo antes del 19 de noviembre, fecha en la que finalizó el plazo de inscripción, podrán acudir a cualquier oficina de Correos de España hasta este jueves 26 de noviembre, dentro del horario habitual de apertura y con las 14:00 horas como límite máximo.

Para ejercer su derecho al sufragio, los electores deberán seguir los siguientes pasos:

Seleccionar las papeletas correspondientes al Congreso de los Diputados y al Senado.

Introducir cada papeleta en su correspondiente sobre de votación.

Colocar los sobres de votación y el certificado de inscripción en el censo electoral dentro del sobre dirigido a la mesa electoral.

Acudir personalmente a una oficina de Correos.

Presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir para acreditar su identidad.

Entregar el sobre electoral para su envío por correo certificado gratuito.

En caso de que el elector esté imposibilitado para acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona para que entregue su voto. Para ello, deberá facilitar una autorización firmada y las fotocopias de los documentos de identidad de ambas personas.

Recreación de un colegio electoral para informar sobre el proceso electoral del domingo 29N Fuente: EFE

Además, quienes hayan solicitado el voto por correo y cuya petición haya sido aceptada quedarán excluidos de la votación presencial del próximo domingo, incluso si finalmente dejan pasar el plazo para depositar sus papeletas.

¿Por qué se amplió el plazo para votar por correo en las elecciones del 29N?

La decisión de la Junta Electoral Central de conceder un día adicional a los electores cuenta con varios precedentes. Este organismo también acordó prórrogas en las elecciones generales de abril y noviembre de 2019 y en las de julio de 2023.

La ampliación también alcanza al personal militar del Ministerio de Defensa y a los efectivos de la Guardia Civil embarcados o desplegados en el exterior. En estos casos, los sobres electorales llegan a España mediante una cadena de custodia militar o policial.

Correos, por su parte, recomendó a los ciudadanos que depositen sus papeletas con la mayor antelación posible para facilitar su traslado a las respectivas mesas electorales antes de la jornada del domingo 29 de noviembre.