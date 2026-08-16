Las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos recuperan progresivamente la normalidad este domingo después del amplio despliegue de seguridad realizado por Rabat ante posibles nuevos intentos de cruces masivos. La operación terminó con la detención de cerca de 300 migrantes, en su mayoría subsaharianos.

La tensión se mantiene después de los graves incidentes registrados los pasados 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado hacia Ceuta. En este contexto, las autoridades marroquíes reforzaron la vigilancia en los puntos fronterizos mientras continúan las críticas políticas al Gobierno español por la gestión de la crisis.

Marruecos despliega un fuerte dispositivo en la frontera de Ceuta

Testigos consultados por EFE confirmaron este domingo que el centro urbano de Fnideq permanece en calma, al igual que las colinas próximas a la frontera con Ceuta. En estos puntos, durante el sábado se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y migrantes que intentaban cruzar de forma irregular.

Durante la operación, las fuerzas antidisturbios emplearon porras, gases lacrimógenos y perros policía para dispersar a los migrantes, con el apoyo de un helicóptero. El dispositivo permitió detener a cerca de 300 personas, principalmente de origen subsahariano.

La frontera de Melilla también recuperó la normalidad después de una movilización “excepcional” de las fuerzas marroquíes en las inmediaciones de Beni Ensan Fajar y en los accesos a Nador, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, de izquierdas.

Las fronteras con Ceuta y Melilla recuperan la normalidad tras el blindaje de Marruecos. Fuente: EFE Reduan

La crisis migratoria vuelve a elevar la tensión con Marruecos

El despliegue de seguridad se produce después de los graves incidentes de los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas -más de 70.000 según estimaciones oficiales españolas- cruzaron a pie y a nado hacia Ceuta.

La tragedia, considerada sin precedentes en esta frontera, provocó el caos en la ciudad española y dejó al menos 141 víctimas, de acuerdo con los cálculos de organizaciones humanitarias. La mayoría de quienes protagonizaron el cruce masivo eran jóvenes marroquíes.

El episodio fue seguido de duras críticas de Rabat contra la política migratoria española y mantiene abierta una crisis que ha vuelto a situar la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla en el centro del debate político.

Las fronteras con Ceuta y Melilla recuperan la normalidad tras el blindaje de Marruecos. Fuente: EFE Reduan Dris

Críticas de la oposición a la gestión del Gobierno en la crisis migratoria

Vox acusa a Sánchez de abandonar Ceuta

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al Gobierno de abandonar deliberadamente Ceuta con el propósito de “ desmoralizar a los ceutíes para que tiren la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos ”.

Abascal ha realizado estas declaraciones en un mensaje publicado en la red social X, en un fin de semana marcado por la tensión ante el temor de una nueva entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

Asimismo, Vox ha anunciado que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales a Sánchez y a sus ministros por delitos de “traición” o contra la seguridad del Estado relacionados con la crisis migratoria en Ceuta.

“La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales”, aseguró recientemente Abascal, quien considera que existen “indicios más que suficientes” para abrir una investigación. Entre ellos, señala que el Gobierno tenía “conocimiento previo” de que se iba a producir lo que califica de “invasión” del territorio español.

El PP critica la gestión sanitaria del Gobierno

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado a Pedro Sánchez de convertir a Ceuta en “un ‘photocall’ de ministros” y ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que dimita por el “colapso sanitario”.

“Mónica García, tras toda una legislatura sin viajar a Ceuta, se digna este domingo a visitar la ciudad 17 días después de la invasión”, ha censurado Bendodo, quien ha señalado que “han entrado más de 70.000 personas, algunas con patologías muy graves, y el refuerzo desde el Gobierno son dos médicos y dos enfermeros”.

Según el dirigente del PP, los médicos que doblan y triplican turnos están sosteniendo las urgencias en Ceuta. Por ello, ha recriminado al Gobierno que “cuando los sanitarios se quejan les llame alarmistas cuando lo que tienen que hacer es dar las gracias”. Ha responsabilizado a la ministra del “colapso sanitario en la ciudad de Ceuta” y ha apostillado: “ya no le pido que vaya, le pido que dimita”.