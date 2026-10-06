El PP ha señalado que la denuncia viene motivada porque Sánchez ha usado Moncloa "para dar un mitin".

El Partido Popular ha denunciado este martes ante la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por considerar que vulneró la Ley Electoral durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que el jefe del Ejecutivo utilizó la sede de la Presidencia del Gobierno para realizar mensajes de carácter electoral.

La denuncia se produce después de que Sánchez anunciara ayer las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Según el PP, durante su comparecencia de este martes, el presidente habló de los decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y aprovechó su intervención para destacar actuaciones del Ejecutivo, criticar a la oposición y pedir una mayoría parlamentaria más amplia, informó la agencia de noticias EFE.

El PP acusa a Sánchez de utilizar Moncloa para hacer campaña electoral

En un comunicado, el Partido Popular ha señalado que la denuncia está motivada porque Sánchez ha usado Moncloa “para dar un mitin”. La formación considera que el presidente “ha utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos”.

Entre los mensajes cuestionados por los populares se encuentra la petición de Sánchez de obtener una mayoría parlamentaria más amplia después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado a la Junta Electoral Central que abra un expediente sancionador contra Pedro Sánchez. Fuente: EFE Lavandeira jr

Qué pide el PP a la Junta Electoral Central

Por estos hechos, el PP ha solicitado a la Junta Electoral Central que abra un expediente sancionador contra Pedro Sánchez y que se retire de la página web oficial de Moncloa el vídeo correspondiente a su comparecencia.

La denuncia también reclama que la totalidad del Gobierno se abstenga de realizar manifestaciones de esta naturaleza durante el periodo preelectoral, al considerar que este tipo de intervenciones pueden vulnerar las restricciones establecidas por la legislación electoral.

En la denuncia se insta a la totalidad del Gobierno a abstenerse de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El PP recuerda las anteriores sanciones electorales a Sánchez

El Partido Popular sostiene que Sánchez es “reincidente” en la vulneración de la Ley Electoral. Según la formación, las juntas electorales ya determinaron que el presidente incumplió la normativa en seis procesos electorales y recibió por ello cuatro multas por un importe total de 6600 euros.