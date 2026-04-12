El Partido Popular ha reclamado la paralización de la regularización extraordinaria de inmigrantes en España tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, al tiempo que ha elevado el tono contra el Gobierno al exigir responsabilidades políticas por el caso Koldo, actualmente en sede judicial. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado “qué más tiene que ocurrir” para que el Ejecutivo dé marcha atrás en un proceso que, según ha señalado, concederá permiso de residencia a cerca de medio millón de migrantes sin papeles, y ha denunciado tanto su impacto en la seguridad como las objeciones planteadas por el órgano consultivo. Gamarra ha pedido “parar este despropósito” tras el dictamen del Consejo de Estado, del que su partido asegura haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. La dirigente popular sostiene que la regularización “masiva” pone en cuestión la seguridad en España y considera que fomenta que la vía de la ilegalidad sea el camino para acceder al país. Además, ha subrayado que la medida cuenta con el rechazo de la mayoría del Congreso, de Europa y ahora también con “graves observaciones” del Consejo de Estado, por lo que insiste en la necesidad de detener el proceso. El dictamen del Consejo de Estado, no vinculante, establece como observación de “carácter esencial” la necesidad de una acreditación “rigurosa” de la carencia de antecedentes penales. Considera “inadecuada” la mera declaración responsable prevista en el texto, al entender que puede relajar la diligencia exigible y abrir la puerta a prácticas poco rigurosas o irregulares. El órgano consultivo recomienda que los procedimientos queden en suspenso mientras no se aporte el informe que acredite la ausencia de antecedentes penales, y pide suprimir la excepción contemplada en el proyecto del Gobierno sobre este requisito. Asimismo, señala que es “claramente recomendable” que los solicitantes dispongan de documentos identificativos en vigor, excluyendo a quienes solo cuenten con documentación caducada. Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han defendido que el dictamen “avala” y “respalda” la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería, al tiempo que aseguran que se incorporarán las recomendaciones antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. En paralelo, Gamarra ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno y a los socios del “sanchismo”, a quienes acusa de “callar, otorgar y respaldar” ante el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La dirigente popular ha criticado que, más allá de las posibles responsabilidades penales, “nadie asume responsabilidades políticas” y ha acusado al PSOE de estar “escondido”. También ha cuestionado el papel de Pedro Sánchez, al señalar que los investigados son “los hombres del presidente” y que este ha “huido” a China. Gamarra ha afirmado que este proceso judicial refleja que “el sanchismo se sienta en el banquillo” y ha calificado las primeras sesiones del juicio como “la punta del iceberg”, a la espera de nuevas declaraciones que permitan esclarecer la procedencia del dinero investigado.