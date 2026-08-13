Crisis de Ceuta: El PP acusa al Gobierno de ser “sumiso” con Marruecos y exige defender la soberanía de España.

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de mantener una actitud de “sumisión” ante Marruecos por su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta y a las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, sobre las aspiraciones de su país respecto a Ceuta y Melilla. El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha reclamado al Ejecutivo que defienda con mayor contundencia la soberanía española y las fronteras de ambas ciudades autónomas.

En paralelo, Vox ha exigido que Marruecos asuma los costes extraordinarios derivados de la entrada de más de 70.000 personas a finales de julio en Ceuta, mientras que el PP ha reclamado al Gobierno datos concretos sobre los menores que permanecen en la ciudad antes de plantear cualquier reparto o traslado a otras comunidades autónomas.

El PP reclama una respuesta firme ante las aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta

Martínez-Maíllo ha criticado que el Gobierno no haya salido “en tromba” a defender Ceuta y Melilla ante las “aspiraciones” de Marruecos sobre ambas ciudades. En una entrevista en Telecinco, se ha referido a las declaraciones de Abdellatif Ouahbi, quien admitió que Ceuta y Melilla forman parte de las aspiraciones de Marruecos.

“No veo al Gobierno saliendo en tromba” para pronunciarse sobre estas declaraciones ni “a nadie” del Ejecutivo que defienda a las fuerzas de seguridad del Estado frente a las acusaciones de supuestos malos tratos a migrantes en Ceuta, ha señalado.

El senador ha defendido que el PP apuesta por mantener una buena relación con Marruecos, aunque ha marcado distancia con la estrategia que atribuye al Ejecutivo. “Mantener una buena relación no significa ser sumisos” o “agachar la cabeza”, ha afirmado.

“Es evidente que cuanto se produce una avalancha de esta naturaleza, no es casual. Algo o alguien hay detrás”, ha sostenido Martínez-Maíllo, quien ha lamentado que las fronteras de Ceuta y Melilla se dejen “en manos” de Marruecos. Por ello, ha planteado que España tenga su propia política fronteriza para garantizar su seguridad e integridad territorial.

El PP reprocha al Gobierno que no salga "en tromba" a defender Ceuta ante Marruecos. Fuente: EFE Kiko Huesca

Vox reclama a Marruecos el coste de la crisis migratoria en Ceuta

Vox ha registrado varias iniciativas parlamentarias en el Congreso para exigir que Marruecos asuma los costes extraordinarios derivados de la entrada de más de 70.000 personas a finales de julio en Ceuta. La formación también ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique el impacto de la entrada masiva de inmigrantes en el Sistema Nacional de Salud.

El partido considera que España no debe asumir las consecuencias económicas de una crisis de seguridad que atribuye a una presión masiva desde territorio marroquí. Por este motivo, reclama al Gobierno una auditoría de todos los costes derivados de la crisis para exigir posteriormente su reembolso a Marruecos.

La reclamación incluye los gastos del despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil; los dispositivos de vigilancia, control y protección de la frontera; rescate y atención de emergencia; asistencia sanitaria y farmacéutica; alojamiento, manutención y atención social; daños en bienes, instalaciones e infraestructuras públicas , así como cualquier otro gasto extraordinario “directa y objetivamente” vinculado con la crisis migratoria.

Vox también ha registrado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno la adopción urgente de “contramedidas” frente a Marruecos y reforzar la protección de la soberanía y las fronteras españolas.

Vox exige que Marruecos asuma los costes derivados de la entrada de inmigrantes a Ceuta. Reduan Dris

El PP exige datos sobre los menores antes de decidir su traslado

El PP también ha cuestionado la gestión del Gobierno respecto a los menores que permanecen en Ceuta. Fuentes del partido han denunciado que el Ejecutivo todavía no les ha informado de cuántos menores han entrado en la ciudad ni de cuál es su situación.

“ Quince días después, resulta incomprensible que el Gobierno de España siga sin saber cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su situación y cuántos permanecen desatendidos ”, han afirmado las fuentes populares.

Según el PP, la Comisión Sectorial de Infancia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia no abordó la situación de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. La reunión, según la formación, se limitó a aprobar una modificación presupuestaria, con apoyo del PP, para destinar una ayuda urgente de 25 millones, cantidad que el propio Gobierno habría considerado “insuficiente”.

Además, los populares han reclamado al Ejecutivo que no mantenga “dos posiciones distintas” ante la misma crisis. “No puede decir el Ministerio de Exteriores que quienes entraron irregularmente van a volver a sus países y plantear desde Infancia una respuesta diferente”, han señalado.

En cuanto a la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, prevista inicialmente para el día 18 y posteriormente dejada en el aire por Moncloa, Martínez-Maíllo ha considerado que ha sido claramente desautorizada. Ha advertido además de que, si finalmente no comparece, su ausencia supondría un “escalón” más en esa “rebeldía” de un Gobierno que, a su juicio, ha hecho una “dejación absoluta de sus funciones”.

El PP ha pedido al Ejecutivo que active ya todos los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para hacer efectivos los retornos si, como dijo el ministro, todos los menores van a regresar a Marruecos.