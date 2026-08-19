CEUTA, 19/08/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó (d), ofrece una rueda de prensa junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), tras su reunión esta tarde en el Palacio Autonómico de Ceuta, con motivo de la visita del líder popular a la ciudad autónoma. Feijóo ha anunciado este miércoles que el PP acudirá al Tribunal Supremo por la ausencia de varios ministros en las comisiones de investigación del Senado, donde tenían que haber explicado por qué Ceuta "fue invadida". EFE/ Reduan

La situación de los menores migrantes de Ceuta abrió un nuevo frente entre el Gobierno, el Ejecutivo de la ciudad autónoma y el Partido Popular. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan para trasladar urgentemente a la península a unas 500 niñas y adolescentes llegadas tras la entrada masiva del 30 de julio.

La propuesta se encuentra todavía en desarrollo y contempla distintas fórmulas de acogida. Una de ellas permitiría que Ceuta mantenga la tutela de las menores mientras organizaciones de protección a la infancia asumen su guarda una vez realizado el traslado a la península.

En paralelo, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, defiende el reagrupamiento familiar y el retorno a Marruecos cuando se cumplan las condiciones legales. Alberto Núñez Feijóo fue más allá y pidió que regresen a Marruecos “todos” los migrantes que entraron irregularmente, tanto adultos como menores.

CEUTA, 19/08/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó (d), junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), durante su encuentro esta tarde en el Palacio Autonómico de Ceuta, con motivo de la visita del líder popular a la ciudad autónoma. Feijóo ha anunciado este miércoles que el PP acudirá al Tribunal Supremo por la ausencia de varios ministros en las comisiones de investigación del Senado, donde tenían que haber explicado por qué Ceuta "fue invadida". EFE/ Tarek/PP/SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: PP Tarek

El Gobierno prepara el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja con una cifra aproximada de 500 niñas y adolescentes de Ceuta, aunque reconoce que el número puede cambiar durante el proceso. Las menores tienen entre 9 y 17 años y forman parte de los perfiles considerados especialmente vulnerables.

De esas 500 niñas, 97 ya fueron trasladadas a unas naves en mejores condiciones a la espera de definir los siguientes pasos. Sin embargo, todavía no existe una fecha concreta para ejecutar el traslado a la península.

Una de las fórmulas estudiadas permitiría que organizaciones especializadas desarrollen la acogida y cuidado de las menores en recursos adaptados de la península sin trasladar su tutela a otras comunidades autónomas.

La directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, explicó a EFE que, mediante esta vía, la tutela permanecería en Ceuta y la guarda sería asumida por las organizaciones de protección que aceptasen a las niñas.

Menores migrantes de Ceuta: qué otras opciones estudia el Gobierno

El traslado a la península no se limita a una única fórmula. El Ministerio señala que su plan incluye también el real decreto ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas, además del acogimiento familiar.

Según las fuentes ministeriales citadas por EFE, se están estudiando diferentes alternativas que permitan agilizar la atención de los menores migrantes de Ceuta y aliviar la presión sobre los sistemas de acogida de la ciudad autónoma.

Unicef y Save the Children trabajan además en la puesta en marcha de una unidad multidisciplinar de atención a la infancia migrante en emergencias (Umaime). El objetivo será acompañar la identificación de menores y detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Aunque no existen cifras oficiales cerradas, desde Unicef señalan que se cree que alrededor de 1800 menores están identificados y otros 600 se encuentran en proceso. La organización advierte además de que podría haber muchos más niños sin identificar.

Vivas defiende el reagrupamiento familiar y el regreso a Marruecos

Juan Jesús Vivas defendió que el reagrupamiento familiar constituye “la mejor solución” para los menores cuando sus familias estén localizadas en Marruecos y se den las condiciones necesarias para su regreso.

El presidente de Ceuta también planteó que, si el reagrupamiento familiar no fuese recomendable por la situación de una familia, los servicios asistenciales y sociales marroquíes deberían poder asumir la atención del menor.

“Si Marruecos es un país válido para suscribir convenios en materia comercial, en materia cultural, en todo ámbito, si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores”, afirmó Vivas.

El dirigente ceutí insistió, no obstante, en que cualquier devolución debe hacerse dentro del marco legal. “La ley se va a cumplir”, aseguró, al tiempo que reclamó evitar que Ceuta se convierta en una “plataforma” para acceder a la península y al resto de Europa.

El Gobierno y Vivas chocan por el plan para trasladar a las 500 niñas

La polémica aumentó después de que Vivas asegurara que no había recibido una petición del Ministerio de Juventud e Infancia para realizar el traslado de las 500 niñas.

“Por tanto, no hemos podido decir que no porque no se nos ha planteado”, explicó el presidente ceutí, quien precisó que existe un contacto permanente entre su Gobierno y el Ministerio.

Juventud e Infancia respondió que ha mantenido informado al Ejecutivo de Ceuta sobre las alternativas estudiadas. La ministra Sira Rego aseguró: “Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento. Hemos trabajado todas las opciones y vías para la acogida de los niños y niñas en la Península. Yo misma trasladé personalmente al presidente Vivas todas las vías posibles en la reunión del 8 agosto y él vio bien explorarlas. Todas”.

El Ministerio añadió: “Los equipos del Ministerio de Juventud e Infancia y de la Ciudad Autónoma han seguido explorando todas las posibilidades para garantizar una acogida digna de la infancia migrante no acompañada y distensionar los sistemas de la ciudad. No puede decir que no tiene constancia”.

¿Se puede devolver a los menores migrantes de Ceuta a Marruecos?

Este es uno de los puntos centrales de la disputa. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia sostienen que Feijóo y Vivas saben que es “ilegal” devolver a menores a Marruecos sin comprobar que se garantiza su interés superior.

El departamento recuerda que el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería establece que la reunificación familiar solo puede producirse “si se dieran las condiciones adecuadas”.

“Es ilegal repatriar a un niño o a una niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones”, aseveran desde el Ministerio.

Las fuentes sostienen que los menores deben ser atendidos correctamente y escuchados para conocer su situación particular y determinar, entre otras cuestiones, si cuentan con una familia a la que regresar. Por ello, el reagrupamiento familiar no puede aplicarse automáticamente a todos los casos.

Feijóo pide que regresen a Marruecos “todos”, incluidos los menores

Alberto Núñez Feijóo defendió durante su visita a Ceuta la devolución de quienes hayan llegado irregularmente, incluidos los menores migrantes de Ceuta, siempre que sus familias o Marruecos puedan hacerse cargo de ellos.

“En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito: en ningún caso ni mayores ni menores; han de regresar todos”, afirmó.

El presidente del PP también aseguró que España debe mantener con Marruecos una relación “de vecindad y de amistad”, pero reclamó reciprocidad, respeto mutuo, lealtad y confianza.

“España no busca enemigos, España no busca conflictos, España no amenaza a nadie, pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes”, sostuvo Feijóo.

CEUTA, 19/08/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ofrece una rueda de prensa junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (no aparece), tras su reunión esta tarde en el Palacio Autonómico de Ceuta, con motivo de la visita del líder popular a la ciudad autónoma. Feijóo ha anunciado este miércoles que el PP acudirá al Tribunal Supremo por la ausencia de varios ministros en las comisiones de investigación del Senado, donde tenían que haber explicado por qué Ceuta "fue invadida". EFE/ Reduan Fuente: EFE Reduan

El PP llevará al Supremo la crisis de Ceuta y Vox reclama más devoluciones

La disputa política también llegará a los tribunales. Feijóo anunció que el PP acudirá al Tribunal Supremo después de que varios ministros no comparecieran en la comisión de investigación del Senado sobre lo ocurrido en Ceuta.

Interior, Exteriores y Defensa habían sido convocados en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría, pero no acudieron porque está previsto que comparezcan la próxima semana en el Congreso.

Por separado, Vox presentó una proposición no de ley para reclamar que los inmigrantes hospitalizados en situación irregular sean trasladados a Marruecos salvo los supuestos sanitarios urgentes descritos en su iniciativa. El partido presentó además otra propuesta para exigir la devolución inmediata de los inmigrantes que entraron a finales de julio.

Mientras continúa la disputa política, el Gobierno mantiene sobre la mesa distintas alternativas para los menores migrantes de Ceuta. El plan para las aproximadamente 500 niñas sigue en preparación y, según Unicef, todavía debe determinarse cómo se realizará finalmente el traslado.