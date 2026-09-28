Renuncia el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dos meses después de la entrada masiva de migrantes.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha pedido al Ejecutivo ser relevado del cargo, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Las mismas fuentes han señalado que se trata de una decisión “humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo”.

La renuncia se produce dos meses después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos y tras una etapa marcada por las acusaciones del Gobierno ceutí sobre la falta de previsión ante la crisis migratoria. Pérez Triano tiene previsto realizar este lunes una declaración institucional a mediodía, sin preguntas de los medios.

Miguel Ángel Pérez Triano deja el cargo tras la crisis migratoria de Ceuta

La crisis producida a finales de julio, así como las posteriores acusaciones, sobre todo por parte del Gobierno ceutí, de que no alertó sobre lo que se podía prever, han marcado la última etapa de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno.

La principal polémica se produjo por una conversación con su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, en relación con un mensaje del CNI sobre una alerta por la situación de la frontera. Pérez Triano argumentó que desconocía este mensaje, lo que posteriormente provocó la dimisión de Sanz, quien mantenía que había trasladado la información al delegado del Gobierno.

Renuncia el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dos meses después de la entrada masiva de migrantes. EFE

La polémica por el mensaje del CNI y la alerta en la frontera

El propio Pérez Triano compareció públicamente para dejar claro que desconocía estos mensajes y que lo único que trasladó a Madrid fue que la presión migratoria estaba aumentando de forma considerable en el perímetro fronterizo, sobre todo por las entradas a nado. El delegado señaló entonces que el día anterior a la entrada masiva habían accedido a la ciudad 500 migrantes por este método.

Quién es Miguel Ángel Pérez Triano y cuándo asumió el cargo

El actual delegado del Gobierno era secretario general del PSOE de Ceuta y tomó posesión del cargo en febrero de este mismo año, en sustitución de Cristina Pérez. Miguel Ángel Pérez Triano, nacido en Ceuta en 1983, es maestro de Educación Primaria, Infantil y Educación Física, graduado en Pedagogía y funcionario del Cuerpo de Maestros desde 2014.

También fue profesor para extranjeros de Cruz Roja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y, entre 2019 y 2021, dirigió la Oficina Única de Extranjería de Ceuta.

Ángel Víctor Torres dice que el delegado del Gobierno en Ceuta ha sufrido un "señalamiento" duro. Fuente: EFE Laura Rincón

Ángel Víctor Torres habla del “señalamiento” a Pérez Triano tras la crisis migratoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que Pérez Triano ha sufrido un “señalamiento” que considera, desde el punto de vista humano, “incomparablemente duro” con cualquier otra situación que hayan podido vivir él y su familia.

Torres explicó que el delegado le había trasladado ya hace días su voluntad de abandonar el cargo “por su situación familiar” y que este domingo le comunicó que quería dejarlo.