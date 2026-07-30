CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. EFE/Mohamed Siali

La crisis migratoria en Ceuta alcanzó este jueves un nuevo nivel de tensión tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos, en un episodio que recuerda a la crisis vivida en mayo de 2021. Miles de jóvenes, familias con bebés, menores, personas mayores e incluso ciudadanos con movilidad reducida intentaron acceder a la ciudad autónoma por tierra y por mar.

Ante la presión en la frontera, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral y revisar las medidas necesarias para facilitar la entrega, “lo antes posible”, de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta. Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo está movilizando todos los recursos disponibles para recuperar la normalidad.

La situación también ha provocado una intensa reacción política. Mientras Ceuta reclama medidas extraordinarias para controlar la frontera, desde Melilla se advierte de un aumento de la presión migratoria y se reclama una reforma de la legislación vigente.

CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. EFE/Mohamed Siali Fuente: EFE Mohamed Siali

Crisis migratoria en Ceuta: miles de personas intentaron cruzar desde Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta se intensificó cuando varios miles de personas irrumpieron en la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para dirigirse hacia la frontera española.

Según constató EFE, la movilización se prolongó durante horas con una larga columna formada por jóvenes, familias, menores y personas mayores que avanzaban andando, corriendo, en motocicleta o en automóvil hacia la frontera.

Aunque las fuerzas auxiliares marroquíes establecieron un cordón policial en la carretera, numerosos migrantes buscaron rutas alternativas por las colinas o se lanzaron al mar para intentar alcanzar Ceuta a nado. Algunas personas resultaron heridas al atravesar las alambradas o al entrar al agua entre las rocas.

Las imágenes recordaron inmediatamente a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas lograron acceder a Ceuta en apenas dos días.

España y Marruecos acuerdan reforzar la coordinación para devolver a quienes entraron ilegalmente

Ante el incremento de la presión en la frontera, el Ministerio del Interior informó de que España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta.

Según el comunicado oficial, ambos países se comprometieron a revisar e implementar medidas que permitan la entrega, “lo antes posible”, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en la ciudad autónoma.

Interior destacó además la “ejemplar colaboración” existente entre ambos países en materia migratoria y denunció que las redes de tráfico de personas están utilizando una reciente sentencia judicial para fomentar la migración irregular entre jóvenes marroquíes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para seguir la evolución de la situación sobre el terreno.

Pedro Sánchez, Ceuta y Melilla reaccionan al aumento de la presión migratoria

CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. EFE/Mohamed Siali Fuente: EFE Mohamed Siali

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo está “movilizando todos los recursos necesarios”, trabajando junto a Marruecos y con las autoridades internacionales para recuperar la normalidad “lo antes posible”.

Mientras tanto, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta solicitó al Gobierno el cierre de la frontera con Marruecos como una medida “urgente e inaplazable”, además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad fronteriza.

Desde Melilla, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, expresó su solidaridad con Ceuta y calificó la situación como “una catástrofe permitida por la inacción del Gobierno nacional”. También reclamó una modificación urgente de la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a los rechazos en frontera en el mar y advirtió de un aumento del 80 % en la llegada de menores extranjeros no acompañados durante el último mes.

Imbroda aseguró que los centros de protección de Melilla albergan actualmente a más de 180 menores migrantes, pese a que el límite fijado por el Gobierno era de 84, y pidió al Ejecutivo central que asuma su responsabilidad en materia migratoria.