El viaje a Ceuta y Melilla de los próximos días 13 y 14 de octubre será el primero que realizan los Reyes Felipe VI y Letizia

El viaje a Ceuta y Melilla de los próximos días 13 y 14 de octubre será el primero que realizan los Reyes Felipe VI y Letizia a las dos ciudades autónomas y el segundo de la monarquía española desde la llegada de la democracia.

La última visita de la Corona tuvo lugar en noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y Sofía viajaron primero a Ceuta, el 5 de noviembre, y al día siguiente a Melilla. Fue el primer desplazamiento de un monarca español a Ceuta en ochenta años, ya que el anterior se remontaba a 1927, cuando Alfonso XIII acudió junto a la reina Victoria Eugenia de Battenberg.

En aquella visita, unas 25.000 personas recibieron a los Reyes en Ceuta y alrededor de 30.000 salieron a las calles de Melilla al día siguiente. Juan Carlos I destacó entonces el “armónico espíritu de integración y convivencia” de Ceuta.

Juan Carlos y Sofía ya habían visitado ambas ciudades en 1970, cuando todavía eran príncipes, con motivo del 50 aniversario de la creación de la Legión..

¿Qué presidentes del Gobierno han visitado Ceuta y Melilla?

Desde la recuperación de la democracia, tres presidentes del Gobierno han realizado visitas oficiales a las dos ciudades autónomas: Adolfo Suárez, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

Suárez viajó a Ceuta el 5 de diciembre de 1980 y al día siguiente a Melilla. En ambas ciudades defendió su españolidad. En ese momento todavía no contaban con el estatuto de Ciudades Autónomas, que fue aprobado en 1995.

Zapatero realizó su viaje el 31 de enero y el 1 de febrero de 2006. Durante su estancia mantuvo reuniones con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.

Sánchez es el presidente del Gobierno que más veces ha viajado a las dos ciudades. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En marzo de 2021, Pedro Sánchez acudió a Ceuta y Melilla durante la crisis migratoria provocada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos.

En marzo de 2022 regresó a ambas ciudades después de que el Gobierno anunciara una “nueva etapa” en las relaciones con Marruecos tras el cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental. Posteriormente, visitó Ceuta en marzo de 2023 y noviembre de 2025, mientras que en junio de 2025 estuvo en Melilla para inaugurar el nuevo Hospital Universitario.

Su última visita a Ceuta se produjo el 31 de julio de 2026, un día después de una entrada masiva de inmigrantes, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Felipe González no visitó las dos ciudades como presidente del Gobierno. José María Aznar y Mariano Rajoy sí estuvieron en ellas en otras circunstancias, aunque no realizaron viajes oficiales a ambas como jefes del Ejecutivo. Rajoy acudió a Ceuta el 8 de junio de 2016, cuando estaba en funciones, donde mantuvo reuniones institucionales además de participar en un acto de partido.

¿Cómo han recibido en Melilla el anuncio de la visita real?

El anuncio del viaje ha sido recibido de forma favorable por los principales partidos políticos de Melilla, aunque con distintos enfoques sobre lo que debería representar la presencia de los Reyes.

Coalición por Melilla (CPM) ha definido la visita como “el fin de una anomalía institucional” y ha reclamado que esté acompañada de medidas sobre los principales problemas de la ciudad, entre ellos la frontera, la aduana comercial, el desempleo, la vivienda, la presión migratoria y los servicios de sanidad y educación.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ofrece una rueda de prensa Fuente: EFE Paqui Sánchez

El PSOE ha destacado que la presencia del jefe del Estado supone un “reconocimiento a Melilla y a sus ciudadanos” y ha reivindicado el papel de los gobiernos socialistas en el acercamiento de las instituciones estatales a las ciudades autónomas.

Vox Melilla ha expresado su “profunda gratitud” a los Reyes y ha relacionado la visita con la celebración de la Fiesta Nacional. La formación considera que la presencia de Felipe VI supone un respaldo a la ciudad ante la situación que atraviesa su relación con Marruecos.

Somos Melilla, por su parte, ha considerado que el viaje era “importante, necesario y esperado” y ha pedido que permita consolidar una relación institucional estable con las ciudades autónomas, sin limitar la presencia del Estado a momentos de crisis.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha señalado que la visita permitirá transmitir “confianza, certeza y certidumbre en el futuro” después de la crisis fronteriza de los últimos meses.

Imbroda ha anunciado que la Ciudad Autónoma entregará a Felipe VI la Llave de Oro de Melilla, como ya hizo con Juan Carlos I en 2007. También solicitará a la Delegación del Gobierno que el 14 de octubre sea declarado día no lectivo para facilitar la asistencia de los ciudadanos a la recepción de los Reyes.

¿Qué reclaman las barriadas de la periferia de Ceuta?

Mientras se prepara la visita de los Reyes, los representantes vecinales de las barriadas del Príncipe y Sidi Embarek han reclamado al Gobierno un plan específico de recuperación para la periferia de Ceuta.

Barriadas de la periferia de Ceuta piden al Gobierno un plan específico de recuperación EFE

La petición se produjo durante la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien acudió a estos barrios para conocer su situación. Los representantes vecinales solicitaron recursos para atender a las personas que permanecen en la calle, incluidos mayores y menores.

El presidente de la asociación de vecinos del Príncipe, Ahmed Enfeddal, afirmó que Rego se comprometió a trabajar para que los menores que permanecen en la calle puedan acceder a centros alternativos desarrollados por el Ayuntamiento de Ceuta.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal de Sidi Embarek, Abdellah Mustafa, reclamó un programa de recuperación “integral” que incluya cuestiones sociales, estructurales y culturales. Según explicó, los representantes de las barriadas ya habían trasladado estas demandas durante reuniones mantenidas recientemente en Madrid con distintas autoridades.

Rego agradeció además la labor de los vecinos de la periferia en la atención a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta, en especial a mujeres y menores.