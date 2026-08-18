Vuelta al cole 2026 | Estas son las provincias más caras para comprar los materiales en el regreso a clases (Fuente: Shutterstock).

La vuelta al cole en España volverá a representar un gasto importante para miles de familias. Este año, la comunidad autónoma o provincia de residencia puede elevar la factura hasta 200 euros por hijo en la enseñanza pública y hasta 345 euros en la privada, lo que demuestra importantes diferencias de importe dependiendo de la región en que se resida.

Según informó EFE a partir de los cálculos de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), una familia gastará como mínimo 635 euros por alumno en un colegio público, 733 euros en uno concertado y 1849 euros si opta por un centro privado.

Sin embargo, estas cantidades pueden variar considerablemente en función de la zona de residencia. Madrid aparece entre los territorios con una vuelta al cole más cara, mientras Asturias, Extremadura y Galicia registran algunos de los importes más bajos.

¿Cuánto costará la vuelta al cole en 2026 según el tipo de colegio?

La principal diferencia aparece entre la enseñanza pública, concertada y privada. Según las estimaciones de Asescon, el gasto mínimo de una familia con un hijo en un colegio público será de 635 euros.

En los centros concertados, el presupuesto mínimo aumenta hasta los 733 euros por alumno. La diferencia responde principalmente al mayor gasto estimado en uniforme, comedor, material escolar y transporte.

El coste se dispara en los colegios privados, donde la vuelta al cole puede alcanzar como mínimo los 1849 euros por hijo. En estos centros se suman gastos como la matrícula y los libros de texto, además del uniforme y otros servicios.

Asimismo, la asociación advierte que se trata únicamente de costes mínimos. La cantidad final puede ser bastante superior dependiendo de las decisiones de cada familia, el centro elegido y los materiales solicitados durante el curso.

Las comunidades más caras y baratas para la vuelta al cole

Los datos de Asescon están organizados por comunidades autónomas. Algunas, como Madrid, Asturias, Cantabria y Navarra, son uniprovinciales, mientras que otras agrupan varias provincias.

Madrid lidera el gasto en la enseñanza pública, con una estimación de un gasto de 756 euros por alumno, y alcanza una diferencia de hasta 200 euros frente a otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en Asturias la vuelta al cole se sitúa en unos 556 euros.

Vuelta al cole 2026 | Estas son las provincias más caras para comprar los materiales en el regreso a clases (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Después de Madrid aparecen Cataluña, con 735 euros, País Vasco, con 720, y Cantabria y Navarra, con 710 euros. Entre las comunidades más económicas se encuentran Galicia, con 566 euros, Extremadura, con 598, y Castilla-La Mancha, con 605.

En la enseñanza concertada también existen diferencias importantes. Madrid vuelve a situarse en la parte alta, con 825 euros, frente a los 620 euros estimados para Galicia, lo que supone una distancia de 205 euros.

La mayor brecha se produce en los centros privados. Una familia de Madrid puede gastar como mínimo 1923 euros, frente a los 1578 euros de Extremadura. Entre ambas comunidades existe una diferencia de 345 euros por alumno.

¿En qué gastan más las familias?

En un colegio público, Asescon calcula un gasto de 210 euros en uniforme, 130 euros en material escolar, 100 euros en transporte, 95 euros en comedor y otros 100 euros destinados a distintos gastos relacionados con el curso.

En los centros concertados, el uniforme aumenta hasta los 228 euros, mientras el comedor alcanza los 160 euros. A esto se suman 140 euros de material escolar y 105 euros de transporte.

Vuelta al cole 2026 | Estas son las provincias más caras para comprar los materiales en el regreso a clases (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La factura es considerablemente mayor en los colegios privados. Solo la matrícula supone unos 556 euros, mientras los libros alcanzan los 358 euros. También se estiman 295 euros para uniforme, 210 para material escolar, 190 para comedor y 140 para transporte.

Ante este escenario, Asescon recomienda a las familias planificar las compras, comparar precios y evitar adquirir todo el material en un mismo establecimiento. También aconseja reutilizar productos de cursos anteriores siempre que sea posible y pide a los centros moderación al solicitar libros o materiales que luego puedan tener poco uso.