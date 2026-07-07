El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027

El Consejo de Ministros aprobó este martes un límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, de 226.032 millones de euros para 2027. Esta cifra representa un incremento del 6,6 % respecto al gasto nacional previsto para este año y marca un nuevo máximo histórico.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que, si se incorporan los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación —que en 2026 alcanzan los 4151 millones de euros—, el aumento del techo de gasto se situaría en el 4,6 %.

Base para los futuros Presupuestos Generales del Estado

Junto con el techo de gasto, el Consejo de Ministros dio luz verde a la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, que incluye los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto. Ambos elementos constituyen el marco sobre el que se elaborarán los futuros Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que las futuras cuentas públicas serán “ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal”.

Asimismo, el ministro destacó que este martes se ha dado “un paso fundamental para los presupuestos de 2027” y defendió que este techo de gasto histórico permitirá “blindar” el Estado del bienestar, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos por el Gobierno.

Objetivos de reducción del déficit público

La senda de estabilidad contempla una reducción progresiva del déficit público durante los próximos años. En concreto, prevé que se sitúe en el 1,8 % del PIB en 2027, baje al 1,6 % en 2028 y alcance el 1,5 % en 2029, en línea con los objetivos establecidos en el plan fiscal y estructural.

Por niveles de administración, el déficit de la Administración Central quedará limitado al 1,5 % del PIB en 2027, al 1,4 % en 2028 y al 1,3 % en 2029. En el caso de la Seguridad Social, el objetivo será del 0,2 % del PIB en 2027 y del 0,1 % en 2028 y 2029.

Por su parte, las comunidades autónomas podrán registrar un déficit máximo del 0,1 % del PIB cada año, mientras que las corporaciones locales deberán mantener una situación de equilibrio presupuestario.

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027 EFE

Evolución prevista de la deuda pública

En materia de endeudamiento, el Ejecutivo estima una reducción gradual de la deuda pública durante el periodo contemplado en la senda de estabilidad. Así, pasaría del 99,1 % del PIB previsto para este año al 97,6 % en 2027.

La previsión es que continúe descendiendo hasta el 96,4 % del PIB en 2028 y alcance el 95,3 % en 2029, consolidando una trayectoria de ajuste progresivo de las finanzas públicas.

Regla de gasto para las administraciones públicas

La regla de gasto nacional —diferente de la normativa europea supervisada por Bruselas— establece los límites máximos de crecimiento del gasto para el conjunto de las administraciones públicas.

Según los objetivos aprobados, el gasto podrá incrementarse como máximo un 4 % en 2027, un 3,8 % en 2028 y un 3,6 % en 2029.

Pendiente de la aprobación parlamentaria

Aunque el techo de gasto no requiere votación en las Cortes, la senda de estabilidad sí debe recibir el respaldo parlamentario para entrar en vigor. Este trámite se presenta complejo debido a la negativa anunciada por Junts.

Ante esta situación, el ministro de Hacienda hizo un llamamiento a la “reflexión” de los grupos parlamentarios y les instó a plantearse por qué deberían renunciar a disponer de un mayor margen de gasto para los próximos ejercicios.