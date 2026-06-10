Suspenden las clases este jueves y viernes por un puente festivo | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

El Gobierno de Canarias ha confirmado la suspensión de las clases para el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en Tenerife con motivo de la histórica visita del papa León XIV al archipiélago.

Esta medida excepcional crea un puente festivo largo para miles de alumnos, que disfrutarán de un fin de semana extendido de cuatro o cinco días, según el calendario de cada centro.

Suspenden las clases este jueves y viernes por un puente festivo | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias EFE

¿Por qué se suspenden las clases este jueves y viernes?

La decisión responde a criterios de movilidad, seguridad y reducción de desplazamientos ante los actos masivos previstos. La visita del Pontífice, la primera de un papa a Canarias, generará una afluencia extraordinaria de personas, cortes de tráfico, dispositivos de seguridad y restricciones en zonas clave.

En Gran Canaria, el jueves 11 incluirá la llegada del Papa a la Base Aérea de Gando, actos en Arguineguín relacionados con la migración, paso por Las Palmas de Gran Canaria (Vegueta y Triana) y una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

En Tenerife, el viernes 12 se centrarán en la zona metropolitana de Santa Cruz, con presencia en espacios de acogida a migrantes y otra misa principal.

La Consejería de Educación, con el aval de informes técnicos de la Delegación del Gobierno, ha optado por suspender la actividad lectiva reglada para evitar colapsos en carreteras como la GC-1, facilitar el operativo de emergencia y garantizar la seguridad ciudadana.

¿A qué centros educativos afecta la suspensión?

La medida alcanza a todos los centros educativos públicos y concertados de las dos islas en las fechas indicadas. Se trata de una suspensión de la actividad lectiva regulada, es decir, clases ordinarias en colegios e institutos.

Suspenden las clases este jueves y viernes por un puente festivo | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias EFE

Respecto a centros privados, academias, gabinetes psicopedagógicos, escuelas de idiomas o servicios de refuerzo escolar que operan como empresas privadas, no existe obligación de cierre.

La Administración solo emite una recomendación para que adapten su actividad (suspender presenciales, pasar a telemático o aplazar sesiones), especialmente en zonas afectadas por cortes de tráfico. Cada centro privado decidirá según su ubicación y circunstancias.

Familias y responsables deben consultar directamente con cada academia o servicio de apoyo, ya que no se aplica automáticamente la misma norma que a la enseñanza reglada.

Una visita histórica en Canarias

La visita de León XIV marca un hito para el archipiélago, con agenda que combina encuentros institucionales, atención a la realidad migratoria y actos de fe masivos. La suspensión de clases forma parte de un dispositivo más amplio que incluye medidas en Función Pública, Sanidad y Seguridad.

En resumen, los alumnos de Gran Canaria y Tenerife disfrutarán de un fin de semana largo gracias a este puente festivo excepcional. Mientras los centros reglados cierran sus puertas, los privados mantendrán flexibilidad. Se recomienda a las familias estar atentas a las comunicaciones de sus respectivos colegios y academias para planificar estos días.