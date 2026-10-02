Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, carga contra la derecha española en el marco de la caída de ambos decretos reales..

En esta noticia El futuro del Ministerio de Vivienda luego de la caída de los decretos reales

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado a la derecha española, antes de la votación de los reales decretos de vivienda y de la caída de ambos, de ser “la peor derecha de toda Europa”.

El primer decreto, que incluía medidas sobre la actualización y prórroga de determinados alquileres, además de disposiciones fiscales y otras actuaciones en materia de vivienda, ha sido rechazado por los diputados. Así se convierte en el decreto más corto de la historia de la democracia con solo 16 horas de vida.

Rodríguez había acusado al Congreso de tener la responsabilidad de dar respuesta a un “clamor social”: el acceso a la vivienda.

Tras el rechazo este viernes a los dos decretos hace escasos minutos, la ministra ha afirmado que “es el momento de que la gente vea y reflexione” y que su Gobierno “siempre mira hacia adelante y va a seguir peleando”.

Las declaraciones de Isabel Rodríguez tras la caída de ambos decretos en el Congreso de Diputados. EFE

El futuro del Ministerio de Vivienda luego de la caída de los decretos reales

En declaraciones a los medios tras finalizar la sesión extraordinaria de este viernes, Isabel Rodríguez ha reconocido que no han tenido tiempo de pensar qué viene ahora, pero sí ha avanzado que van a seguir peleando.

El rechazo avanzado por Junts a los decretos, que se ha confirmado en las votaciones, ha sido clave para hacer que cayeran ambos. Especialmente el primero, ya que el segundo ya se daba por perdido tras la falta de apoyo que habían trasladado al mismo los grupos políticos.

Con información de: EFE