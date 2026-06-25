España logró uno de sus mayores reconocimientos internacionales en materia educativa. Tres centros españoles fueron seleccionados entre los 50 finalistas de los World’s Best School Prizes 2026, unos premios que distinguen a las escuelas más destacadas del planeta por su innovación, compromiso social y proyectos de sostenibilidad.

La organización T4 Education confirmó este jueves que el país alcanzó su mejor resultado desde la creación de estos galardones en 2022. Los colegios elegidos competieron en distintas categorías frente a instituciones de todo el mundo.

El reconocimiento llega en un contexto de creciente interés internacional por nuevos modelos educativos capaces de combinar innovación académica, participación estudiantil e impacto social. Los ganadores se anunciarán en noviembre durante una ceremonia que tendrá lugar en Londres.

¿Qué colegios españoles fueron seleccionados?

El IES Alba Plata, ubicado en Fuente de Cantos, provincia de Badajoz, fue incluido entre los diez finalistas de la categoría de acción medioambiental gracias a sus proyectos de economía circular desarrollados por los propios alumnos.

Más de 100.000 niños en España no tienen acceso a la Educación Primaria según un estudio de 2022. Fuente: Pixabay

Por su parte, el Colegio Montserrat fue distinguido en el apartado de colaboración comunitaria. El jurado destacó su modelo “Tripod Learning”, una iniciativa que permitió a los estudiantes crear alrededor de 300 miniempresas sociales con impacto en su entorno.

La tercera institución reconocida fue Learnlife, en Barcelona. El centro competirá en la categoría de innovación por una metodología educativa basada en espacios abiertos de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades adaptadas a los desafíos del siglo XXI.

¿Por qué este resultado es importante para España?

La presencia de tres colegios entre los finalistas representa la cifra más alta alcanzada por España desde que comenzaron a entregarse estos premios internacionales hace cuatro años.

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El resultado sitúa al sistema educativo español entre los más destacados en materia de innovación pedagógica y proyectos transformadores, en una competición que reúne a escuelas de decenas de países y distintos continentes.

Además, el reconocimiento internacional pone el foco en experiencias educativas que trascienden el rendimiento académico tradicional y apuestan por la sostenibilidad, el emprendimiento social y nuevas formas de aprendizaje, áreas que cada vez adquieren mayor relevancia en la educación global.