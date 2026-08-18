La limpieza del baño es una de las tareasmás importantes del hogar. Se trata de uno de los espacios donde más se reproducen los virus y bacterias que pueden representar un riesgo para la salud y por ello es fundamental tener una rutina eficaz para lograr unadesinfección profunda.

Los supermercados están repletos de productos de limpieza de todo tipo. Sin embargo, por lo general tienen ingredientes tóxicos que pueden tener efectos secundarios tanto para las personas como para el medioambiente. Por eso, a continuación, te mostramos cómo limpiar la bañera sin químicos de forma segura y eficiente.

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El truco de limpieza para dejar la bañera como nueva

La bañera es uno de los lugares donde más se acumulan residuos, sarro y bacterias. El sarro es un elemento calcáreo que se adhiere a la tina y, si no es tratado a tiempo, puede suponer un verdadero dolor de cabeza .

Si bien el mercado cuenta con una amplia gama de productos fuertes para arrasar con esta suciedad, la mayoría de ellos no son beneficiosos para la salud ni para el medio ambiente.

Como en muchos otros ámbitos de la vida, la solución se encuentra en lo que ya tienes en tu casa. En este sentido, ingredientes como el bicarbonato de sodio o el vinagre han vuelto a ponerse en valor. No obstante, a muchas personas no les agrada su olor o simplemente no tienen esos productos en su hogar. Por eso, te mostramos una alternativa igual de eficiente y segura.

Elimina el sarro de tu bañera con este ingrediente

El mejor truco de limpieza para eliminar el sarro de la bañera requiere de solo un ingrediente que de seguro tienes en tu casa: el limón.

El ingrediente de limpieza más eficaz para eliminar el sarro de tu bañera y dejarla como nueva: lo tienes en tu casa. (Imagen: archivo)

A continuación, cómo limpiar la bañera con limón: