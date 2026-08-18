Vivienda | Alquilar una casa ya consume el 39% de los ingresos familiares: estas son las ciudades más caras del país. (Fuente: Shutterstock)

El acceso a una vivienda en alquiler consume de media el 39% de los ingresos netos de una familia media en España, según un estudio elaborado por Idealista con datos correspondientes al segundo trimestre del año. La presión sobre los hogares se explica, según el portal inmobiliario, por la escasez de oferta, que ha contribuido al encarecimiento de los precios.

La situación del alquiler ya supera los niveles que los expertos “consideran razonables”, con nueve capitales de provincia por encima del 30% de esfuerzo recomendado para acceder a una vivienda de dos habitaciones. En el caso de la compra, el porcentaje medio se reduce al 29%, aunque este cálculo no tiene en cuenta el ahorro previo necesario para conseguir financiación.

Palma lidera el esfuerzo para alquilar una vivienda

Palma encabeza el ranking de capitales donde más ingresos familiares se destinan al alquiler, con un 45%. Le siguen:

Palma: 45%

Málaga: 40%

Valencia: 39%

Madrid: 38%

Alicante: 38%

Barcelona: 34%

Segovia: 34%

Santa Cruz de Tenerife: 31%

Las Palmas de Gran Canaria: 31%

Estas nueve capitales superan el umbral del 30% de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para alquilar una vivienda de dos habitaciones.

Acceder a una casa en alquiler consume el 39% de los ingresos familiares, según Idealista. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sevilla y Bilbao se quedan en el límite recomendado

Sevilla y Bilbao alcanzan el 30% de los ingresos familiares destinados al alquiler, justo en el umbral considerado recomendable por los expertos.

En el extremo contrario aparecen Ciudad Real y Teruel, donde el alquiler representa el 19% de los ingresos familiares. Son las capitales con menor tasa de esfuerzo entre las analizadas en el estudio de Idealista.

Acceder a una casa en alquiler consume el 39% de los ingresos familiares, según Idealista. Shutterstock

Estas son las ciudades donde más cuesta comprar una vivienda

Para la compra, el esfuerzo medio se sitúa en el 29% de los ingresos familiares. No obstante, cinco capitales superan el 30% recomendado:

Palma: 48%

Madrid: 39%

San Sebastián: 36%

Málaga: 35%

Barcelona: 32%

En el extremo opuesto, las ciudades donde menos ingresos familiares se destinan a la compra son:

Lérida: 11%

Zamora: 12%

Jaén: 13%

Huesca: 13%

El estudio señala que el cálculo de esfuerzo para comprar una vivienda no contempla el ahorro previo necesario para obtener financiación, por lo que el porcentaje no refleja todo el coste de acceso a la propiedad.