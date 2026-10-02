La fecha ya está definida en el calendario académico de 2026.

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) confirmó que el anteúltimo receso escolar de 2026 para los estudiantes de colegios públicos de Bogotá será del 5 al 12 de octubre. La pausa hace parte de las 12 semanas de receso estudiantil contempladas en el calendario académico oficial y tendrá una duración de una semana.

La fecha está establecida en la Resolución 2433 de 2025, documento mediante el cual la Secretaría de Educación del Distrito fijó el calendario académico para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá. Allí se especifican los periodos de clases, las semanas de desarrollo institucional, las vacaciones de docentes y los recesos para los estudiantes.

¿Cuándo es el receso escolar de octubre de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes de los colegios oficiales tendrán receso del 5 al 12 de octubre de 2026.

La SED estableció esta pausa dentro del artículo 5 de la resolución, dedicado específicamente al receso estudiantil. El documento señala de manera textual:

“Del 5 al 12 de octubre de 2026 — 1 semana”.

Por lo tanto, esa es la fecha que deben tener en cuenta las familias que tienen estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales de Bogotá.

Además, la resolución establece que la semana del 5 al 11 de octubre corresponde al cuarto periodo de desarrollo institucional para directivos docentes y docentes. Esto significa que, mientras los estudiantes están en receso, los profesores y equipos directivos tienen programadas actividades relacionadas con la planeación y el trabajo institucional.

La fecha marca el cierre del calendario académico de los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá para 2026. El documento establece, además, que el calendario académico debe ser comunicado por las instituciones educativas a toda la comunidad antes del inicio de las actividades académicas. Secretaría de Educación de Bogotá

¿Cuántos recesos escolares tienen los estudiantes de colegios públicos en 2026?

El calendario académico de Bogotá contempla 12 semanas de receso estudiantil durante 2026, distribuidas en diferentes momentos del año.

La Secretaría de Educación estableció los siguientes periodos:

Del 13 al 25 de enero: dos semanas.

Del 30 de marzo al 5 de abril: una semana.

Del 22 de junio al 6 de julio: dos semanas.

Del 5 al 12 de octubre: una semana.

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027: seis semanas.

Así, el descanso de octubre será el cuarto periodo de receso estudiantil del calendario escolar 2026 y estará seguido por el último descanso largo del año, que comenzará a finales de noviembre.

¿Cuándo terminan las clases de los colegios públicos de Bogotá en 2026?

El calendario escolar oficial establece que el segundo semestre académico irá desde el 6 de julio hasta el 29 de noviembre de 2026, con un total de 20 semanas lectivas.

Esto significa que, después del receso de octubre, los estudiantes retomarán sus actividades académicas y continuarán con el segundo semestre hasta finales de noviembre.

La resolución también precisa que las 40 semanas de trabajo académico con estudiantes están distribuidas en dos periodos: el primero va del 26 de enero al 21 de junio, mientras que el segundo comprende del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

¿Cuándo es el último receso escolar de 2026 en Bogotá?

Después del descanso de octubre llegará el último y más extenso receso estudiantil del calendario escolar 2026.

Según la SED, este periodo comenzará el 30 de noviembre de 2026 y terminará el 11 de enero de 2027, para un total de seis semanas.