Lo confirmó Educación | No habrá clases hasta septiembre: esta es la fecha en la que los alumnos volverán a las aulas

Las vacaciones de verano ya comenzaron para millones de alumnos en España después de finalizar el curso escolar 2025/2026. Aunque el descanso se prolongará durante varias semanas , el regreso a las aulas no será simultáneo en todo el país.

Cada comunidad autónoma fija su propio calendario escolar dentro del marco establecido por la normativa educativa. Como consecuencia, el inicio del curso 2026/2027 se repartirá entre el 7 y el 15 de septiembre, dependiendo del territorio y, en algunos casos, de la etapa educativa.

La mayor parte de los estudiantes volverá a clase durante la segunda semana de septiembre, mientras que otras comunidades retrasarán el inicio para determinados cursos como ESO o Bachillerato.

Lo confirmó Educación | No habrá clases hasta septiembre: esta es la fecha en la que los alumnos volverán a las aulas Representación creada con IA - El Cronista

¿Cuándo vuelven a clase los alumnos en Madrid, Cataluña, Andalucía y el resto de comunidades?

El regreso a las aulas tras las vacaciones de verano no será igual en toda España. Aunque la mayoría de los alumnos volverá durante la segunda semana de septiembre, cada comunidad autónoma ha fijado su propio calendario para el inicio del curso 2026/2027.

Las primeras comunidades en retomar las clases serán la Comunidad de Madrid y el País Vasco, donde el calendario prevé el regreso desde el 7 de septiembre para parte del alumnado. Un día después, el 8 de septiembre, se incorporarán los estudiantes de comunidades como Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Cantabria y Ceuta, entre otras etapas educativas.

Posteriormente, el 9 de septiembre volverán a las aulas los alumnos de Asturias, Canarias, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Finalmente, territorios como Andalucía, Illes Balears, Extremadura y Melilla retrasarán el inicio hasta el 10 de septiembre para buena parte de las enseñanzas, mientras que algunas comunidades mantienen fechas específicas para ESO y Bachillerato, que en determinados casos se extenderán hasta el 15 de septiembre.

Calendario de vuelta a las aulas por comunidad autónoma

Comunidad autónoma Infantil y Primaria ESO y Bachillerato Andalucía 10 septiembre 15 septiembre Aragón 8 septiembre 8 septiembre (ESO) / 9 septiembre (Bachillerato) Asturias 9 septiembre 9 septiembre Illes Balears 10 septiembre 10 septiembre Canarias 9 septiembre 9 septiembre Cantabria 8 septiembre 9 septiembre Castilla-La Mancha 8 septiembre 8 septiembre Castilla y León 9 septiembre 15 septiembre Cataluña 8 septiembre 8 septiembre Comunidad Valenciana 9 septiembre 9 septiembre Extremadura 10 septiembre 10 septiembre (ESO) / 11 septiembre (Bachillerato) Galicia 9 septiembre 9 septiembre La Rioja 9 septiembre 9 septiembre Comunidad de Madrid 7 septiembre 8 septiembre Región de Murcia 8 septiembre 10 septiembre Navarra Entre el 4 y el 8 septiembre 4 septiembre País Vasco Desde el 7 septiembre Desde el 7 septiembre Ceuta 8 septiembre 8 septiembre Melilla 10 septiembre 10 septiembre

¿Por qué no todos los alumnos vuelven el mismo día?

La organización del calendario escolar corresponde a cada comunidad autónoma. Por ese motivo, las fechas de inicio y finalización del curso no coinciden en todo el territorio nacional.

Además, algunas administraciones establecen un calendario diferente según la etapa educativa. Esto hace que los alumnos de Infantil y Primaria puedan regresar antes que los de ESO, Bachillerato o Formación Profesional.

Estas diferencias responden a criterios organizativos propios de cada sistema educativo autonómico y se repiten cada curso escolar.

Millones de familias ya preparan la vuelta al colegio

Lo confirmó Educación | No habrá clases hasta septiembre: esta es la fecha en la que los alumnos volverán a las aulas

El regreso a las aulas marcará el final de las vacaciones de verano para millones de familias españolas. A medida que se acerquen las fechas de septiembre, comenzarán también los preparativos habituales para el nuevo curso.

El calendario escolar resulta especialmente relevante para organizar las vacaciones familiares, la conciliación laboral y la planificación de actividades durante el verano.

Por ello, conocer la fecha exacta de regreso en cada comunidad autónoma permite a los hogares planificar con mayor antelación el final del descanso estival y el inicio del curso 2026/2027.