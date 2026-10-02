Este viernes, el IBEX 35 aumentó un 0,42% y rompió cuatro jornadas consecutivas de números en rojo.

Este viernes, el IBEX 35 aumentó un 0,42% y rompió cuatro jornadas consecutivas de caídas. Cerró en 19.085,3, por lo que consiguió mantenerse por encima de los 19.000.

Sin embargo, en la semana acumuló una caída del 3,12% y redujo al 10,27% su rendimiento bursátil en lo que va del año.

Uno de los principales catalizadores de este aumento fue que el G7 acordó una liberación coordinada de 100 millones de barriles de reservas energéticas a través de la Agencia Internacional de la Energía durante cuatro meses, con una liberación importante de diésel concentrada en los primeros 20 días.

Además, el anuncio hizo caer el petróleo con un retroceso del Brent, lo que alivió la presión de los mercados energéticos.

Cómo fue la jornada del IBEX 35

La apertura dio lugar a las ganancias cerca de las 10:00 horas (08:00 GMT), que llevaron al índice bursátil a cotizar por encima de los 19.200 puntos momentáneamente. Luego de alcanzar ese máximo, el IBEX se dio vuelta hasta que finalmente cerró la sesión en verde.

Entre los valores que más subieron del IBEX 35 se situaron ACS (3,2%), Sacyr (2,52%) y Merlin Properties (2,45%) .

Por su parte, respecto al sector bancario, uno de los más afectados en el IBEX, ha retrocedido en su conjunto un 0,16%, en el que solo Bankinter (0,51%) y Caixabank (0,04%) han cerrado con ganancias.

Además, Repsol terminó como el peor valor del índice, con una caída del 2,62%, atribuida a la caída del petróleo.

El G7 acordó liberar de forma coordinada 100 millones de barriles de crudo, diésel y otras reservas durante cuatro meses. Pixabay

Por su parte, Telefónica (1,07%), Iberdrola (0,43%) e Inditex (0,34%) se han situado entre las compañías ganadoras del IBEX, mientras que el BBVA cedió el 0,34% y el Santander, el 0,03%.

Asimismo, el resto de las bolsas europeas también han registrado números en verde. Por ejemplo, el DAX alemán ha cerrado con una subida del 1,17%, seguido de París (0,79%), Milán (0,49%) y Londres (0,32%) .

Por su parte, en la bolsa de Nueva York, el Nasdaq subía un 1,1%, el S&P 500, un 0,66%, y el Dow Jones, un 0,28%, a la hora del cierre de las bolsas europeas.

Cómo impactó el informe de empleo de Estados Unidos en las bolsas

La atención de los mercados estuvo centrada en el dato del informe de empleo de Estados Unidos. La tasa de desempleo se mantuvo prácticamente sin cambios, con una subida de apenas una décima, que quedó en el 4,2%.

A su vez, el mercado laboral mostró una desaceleración, con la creación de apenas 29.000 empleos no agrícolas en septiembre.

Además, generó incertidumbre sobre cómo reaccionará la Reserva Federal, en un contexto marcado por señales de desaceleración del mercado laboral y una inflación que continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal.

Tras conocerse el dato, se redujeron las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés para octubre, lo que abarataría la financiación y volvería relativamente más atractiva la renta variable.

La atención de los mercados estuvo centrada en el dato del informe de empleo de Estados Unidos. Pixabay

Cómo impactó el acuerdo del G7 para liberar reservas de petróleo y diésel

Además del dato del informe de empleo de Estados Unidos, el anuncio de la liberación de hasta 100 millones de barriles diésel y petróleo por parte del G7 en los próximo cuatro meses alivió la presión sobre los mercados energéticos.

Esto ha provocado que el precio del barril del brent para entrega en diciembre cayera un 1,35% y bajara hasta los 100,93 dólares, aunque llegó a negociarse en 98,4 dólares.

De la misma forma, el petróleo intermedio de Texas descendió un 2,86%, hasta alcanzar los 90,2 dólares. Por su parte, el precio del gas natural TTF en el mercado neerlandés subía un 2,64%, lo que situaba el precio del megavatio hora (MWh) en los 75,1%.

En el mercado de renta fija, el dato del empleo en Estados Unidos impulsó que la rentabilidad del bono soberano español a 10 años bajara 5 puntos básicos, hasta el 4,081 %. Por su parte, el bono alemán, se ha situado en 3,458%, frente a la leve subida de la deuda estadounidense, que aumentó hasta el 5,252%.