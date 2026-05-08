Los seis principales bancos españoles —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— obtuvieron en conjunto unos beneficios récord de 4539 millones de euros en España durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra supone un incremento del 5,8 % interanual, incluso en un contexto marcado por la incertidumbre económica y los cambios geopolíticos. No obstante, un informe de la consultora Neovantas, publicado este viernes, advierte de que comienzan a apreciarse diferencias relevantes tanto en la situación como en la estrategia de cada entidad. Este escenario abre el debate sobre el nivel real de resiliencia de la gran banca española frente al entorno actual. El margen de intereses continuó al alza y alcanzó los 7716 millones de euros en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 2,4 %. Este avance se explica, en parte, por la política monetaria del Banco Central Europeo, que ha ralentizado los recortes de los tipos de interés desde junio del año pasado. Según Neovantas, en este apartado ya se evidencian divergencias entre bancos: mientras el margen aumenta en casi todas las entidades, en Sabadell se registra una caída del 3,7 %. Una situación similar se observa en las comisiones, que en conjunto aumentaron un 3,1 % interanual, hasta situarse en 2966 millones de euros. Sin embargo, Sabadell experimentó una caída del 3,1 %, mientras que en Santander los ingresos por este concepto se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero descenso del 0,4 %. Como resultado de estas dinámicas, los ingresos recurrentes de la gran banca en España ascendieron a 10.682 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6 % respecto al mismo periodo del año anterior. La morosidad continuó reduciéndose hasta situarse en el 2,69 %, el nivel más bajo desde septiembre de 2008. Este descenso se debe principalmente al crecimiento del volumen de crédito y a la reducción del saldo de préstamos impagados, según explica el presidente de Neovantas, José Luis Cortina. A pesar de esta mejora, los bancos están adoptando enfoques distintos en materia de provisiones. Algunas entidades están reforzando coberturas preventivas, otras mantienen perfiles de riesgo muy reducidos y algunas aún afrontan costes extraordinarios derivados de procesos de transición o litigios. En conjunto, durante el primer trimestre, la gran banca española incrementó ligeramente —un 0,2 %— la dotación de pasivo y pérdidas por deterioro. En esta partida, Santander y Unicaja redujeron las dotaciones en torno a un 15 %, mientras que BBVA y Bankinter las incrementaron en más de un 10 %. La rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del sector se situó cerca del 20 % en el primer trimestre. Destaca el caso de Santander, que alcanzó un 26 %. En el extremo opuesto se encuentran Sabadell, con un ROTE del 13,6 %, y Unicaja, que no superó el 10 %, al situarse en el 9,6 %. Para Neovantas, la capacidad de la gran banca española para sostener niveles atractivos de rentabilidad dependerá principalmente de tres factores: la red de distribución, la adopción de la inteligencia artificial y, en último lugar, el número de grandes entidades y la posible necesidad de nuevos procesos de consolidación. La evolución del entorno económico y la rapidez con la que ciertas variables afecten a cada banco podrían acelerar operaciones corporativas en un horizonte más cercano de lo previsto. Este escenario estará condicionado, en especial, por el grado de avance de cada entidad en los dos factores mencionados anteriormente. En cuanto al comportamiento en bolsa, la consultora considera que las valoraciones de la gran banca española podrían aumentar en porcentajes de dos dígitos a lo largo del año, con especial potencial para Santander, BBVA y Bankinter.