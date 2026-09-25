Nueva ayuda para reformar la vivienda: estos son los requisitos y las obras subvencionables

Quienes tengan previsto reformar una vivienda pueden acceder a nuevas líneas de financiación incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, regulado por el Real Decreto 326/2026 y en vigor desde el 24 de abril de 2026.

La norma contempla ayudas para rehabilitación, accesibilidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad. Algunas pueden alcanzar los 20.500 euros por vivienda, aunque esa cifra no corresponde automáticamente a cualquier reforma doméstica.

Nueva ayuda para reformar la vivienda: estos son los requisitos y las obras subvencionables (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, el plan incluye como subvencionables determinadas intervenciones sobre elementos de la envolvente del edificio, categoría en la que pueden entrar actuaciones sobre ventanas cuando cumplen los requisitos técnicos establecidos por el Código Técnico de la Edificación. En las intervenciones parciales sobre la envolvente, el límite específico es distinto: hasta el 40% del coste y un máximo de 7500 euros por vivienda.

Qué nuevas ayudas para reformar la vivienda están vigentes en 2026

El Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y dedica una de sus líneas al fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la regeneración urbana y rural.

Entre las actuaciones previstas aparecen las rehabilitaciones integrales de edificios residenciales y viviendas unifamiliares, así como actuaciones específicas en viviendas.

El objetivo de estas ayudas no es financiar cualquier reforma estética, sino actuaciones relacionadas con la seguridad, accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética del inmueble.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla son las encargadas de realizar las correspondientes convocatorias públicas, por lo que el acceso efectivo dependerá de la convocatoria disponible en cada territorio.

Cuándo se pueden cobrar hasta 20.500 euros por vivienda

La cifra de 20.500 euros aparece en varios supuestos concretos del nuevo plan.

En las actuaciones de rehabilitación integral de edificios o viviendas unifamiliares, las ayudas destinadas a habitabilidad y sostenibilidad pueden incrementarse hasta 20.500 euros por vivienda, con un límite del 80% del coste de la actuación, cuando se actúa simultáneamente en determinadas materias de accesibilidad y habitabilidad y sostenibilidad y se cumplen las condiciones previstas en la norma.

También puede alcanzarse esa cantidad en algunos supuestos relacionados con la accesibilidad. La normativa contempla incrementos de hasta 20.500 euros cuando en el edificio reside una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

Por tanto, 20.500 euros es un máximo condicionado, no una cantidad general concedida a cualquier propietario que realice una reforma.

¿El cambio de ventanas está incluido entre las obras subvencionables?

Determinadas actuaciones sobre ventanas pueden encajar en las ayudas, porque la norma admite intervenciones sobre elementos que forman parte de la envolvente del edificio.

El Real Decreto considera subvencionables las actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad sobre la envolvente siempre que los elementos intervenidos cumplan los parámetros técnicos del Documento Básico HE1 del Código Técnico de la Edificación.

Las ventanas forman parte habitualmente de la envolvente térmica cuando separan el espacio interior del exterior. Por ello, su sustitución puede entrar en el programa si la actuación persigue mejorar el comportamiento térmico de la vivienda y reúne las condiciones técnicas exigidas.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre cambiar únicamente las ventanas y acometer una rehabilitación integral.

Cuánto se puede cobrar si la obra consiste en cambiar las ventanas

Cuando se realizan intervenciones parciales únicamente sobre algunos elementos de la envolvente del edificio, el Real Decreto establece una ayuda de hasta el 40% del coste de la inversión, con un límite de 7.500 euros por vivienda.

Para acceder a esa ayuda, los elementos intervenidos deben cumplir los requisitos técnicos establecidos en las tablas correspondientes del HE1 del Código Técnico de la Edificación.

Esto significa que un propietario que sustituya únicamente las ventanas no debe interpretar que tendrá derecho a recibir los 20.500 euros.

El máximo de 20.500 euros corresponde a actuaciones de mayor alcance o a determinados supuestos contemplados expresamente en el plan. De hecho, la propia norma excluye las intervenciones parciales sobre la envolvente de algunos de los incrementos que permiten alcanzar esa cuantía.

Qué obras están incluidas en las ayudas de rehabilitación

El plan divide las actuaciones fundamentalmente en tres grandes áreas: seguridad, accesibilidad y habitabilidad y sostenibilidad.

En esta última categoría entran las obras de mejora o rehabilitación de edificios y viviendas siempre que cumplan las condiciones técnicas previstas para la envolvente y la eficiencia del inmueble.

Además del cambio de determinados elementos de la envolvente, pueden incluirse intervenciones relacionadas con la mejora de las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad de la vivienda.

La norma también permite incluir dentro del coste subvencionable determinados gastos asociados al proyecto, como honorarios profesionales, informes técnicos, certificados, tramitación administrativa y tributos, siempre que estén debidamente justificados.

No son subvencionables dentro de este apartado las inversiones en generadores térmicos que utilicen combustibles de origen fósil.

Nueva ayuda para reformar la vivienda: estos son los requisitos y las obras subvencionables (foto: magnific).

Quién puede solicitar las ayudas para reformar una vivienda

Las condiciones cambian según se trate de rehabilitación integral de un edificio, una vivienda unifamiliar o una actuación concreta dentro de una vivienda.

Entre los potenciales beneficiarios de los programas de rehabilitación figuran propietarios y usufructuarios de viviendas unifamiliares y edificios residenciales, además de comunidades de propietarios, administraciones y otras entidades previstas en cada línea del plan.

En el caso de las actuaciones efectuadas directamente dentro de una vivienda, el plan establece también programas específicos para rehabilitación y mejora.

No obstante, tener una vivienda que cumpla las condiciones generales del Real Decreto no concede automáticamente la subvención. El procedimiento depende de las convocatorias que desarrollen las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

Cómo solicitar las nuevas ayudas para rehabilitación en 2026

El Plan Estatal de Vivienda establece el marco general, pero son las comunidades autónomas las que deben convocar los procedimientos de concesión.

Por eso, el interesado debe consultar la convocatoria concreta publicada por la administración autonómica competente en materia de vivienda. Allí figurarán los plazos de presentación, documentación, condiciones adicionales y disponibilidad presupuestaria.

El Real Decreto establece expresamente que el acceso a las ayudas de rehabilitación se realiza mediante convocatoria pública de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

En determinados programas, además, la financiación requiere un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la comunidad autónoma correspondiente.

Por este motivo, a septiembre de 2026 puede afirmarse que el programa estatal está vigente, pero no que cualquier persona pueda solicitar inmediatamente los 20.500 euros en cualquier comunidad sin comprobar antes la convocatoria territorial correspondiente.