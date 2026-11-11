Científicos descubrieron que el Índice de Masa Corporal no es suficiente para evaluar los riesgos de salud asociados al exceso de peso.

Científicos de varios centros de investigación han concluido que el Índice de Masa Corporal (IMC) es insuficiente para evaluar adecuadamente los riesgos de salud asociados al exceso de peso.

Para solucionar las carencias de ese valor, han planteado combinar las evaluaciones del IMC con el análisis de la circunferencia corporal para detectar con mayor precisión la grasa dañina y clasificar la condición en “obesidad clínica” y “obesidad preclínica”, donde el organismo preserva sus funciones de manera estable.

La investigación ha sido coordinada por el King’s College de Londres y en la misma han participado científicos de numerosos centros de varios países, entre ellos de la Universidad de Girona en España. Los resultados fueron publicados en la revista Nature este 11 de noviembre de 2026, según informa EFE.

Por qué el índice de masa corporal no es suficiente para evaluar la obesidad

La nueva definición diagnóstica de obesidad debe superar el IMC a la hora de identificar diferencias en la salud y el pronóstico, incluido el riesgo de mortalidad. Los investigadores han puesto a prueba el marco de diagnóstico propuesto por una comisión de Lancet Diabetes and Endocrinology en 2025 para tratar la preocupación mundial de que la confianza en el IMC por sí sola pueda estar causando diagnósticos erróneos a millones de personas.

En este sentido, los científicos han concluido que ese índice no refleja con precisión la cantidad ni la distribución de la grasa corporal de una persona , factores que influyen notablemente en los riesgos para la salud, y que tampoco mide los efectos sobre la función de los órganos, por lo que no permite distinguir entre la enfermedad y la salud.

Una de las propuestas que podría reemplazar al IMC es complementarlo con medidas con la circunferencia de la cintura. Magnific

Cómo funciona el nuevo método para evaluar los riesgos de la obesidad

El marco que proponen para evaluar los riesgos de la obesidad consta de dos pasos. El primero sería complementar el IMC con medidas como la circunferencia de la cintura y la relación cintura-estatura para confirmar el exceso de grasa corporal.

Después, habría que distinguir entre obesidad clínica, una enfermedad activa en la que el exceso de grasa corporal perjudica la función de los órganos y obesidad preclínica. Esto se debe a que el exceso de grasa corporal supone mayores riesgos para la salud, pero la función de los órganos y del organismo en su conjunto se mantienen preservadas.

Qué reveló el estudio de más de 844.000 personas sobre el índice de masa corporal

Los investigadores analizaron datos de salud de 844.108 adultos en China, el Reino Unido, Estados Unidos y España, y compararon la clasificación basada en el Índice de Masa Corporal con el nuevo marco diagnóstico.

Para distinguir la disfunción orgánica atribuible a la obesidad de las afecciones derivadas de otras causas, el estudio utilizó un método estadístico que tuvo en cuenta el riesgo basal de disfunción orgánica en personas sin obesidad.

Al añadir las mediciones de cintura a las evaluaciones del IMC, los investigadores observaron que este valor por sí solo clasificaba erróneamente la obesidad en ambos sentidos. Por el contrario, no detectaba la grasa corporal propia de la obesidad en hasta un 8,6 por ciento de los participantes y clasificaba de forma inadecuada a hasta un 3,1 por ciento de las personas como obesas en todos los grupos de estudio.

Los investigadores analizaron datos de salud de 844.108 adultos en China, el Reino Unido, Estados Unidos y España, y compararon la clasificación basada en el Índice de Masa Corporal con el nuevo marco diagnóstico. Seniv petro / magnific

La obesidad se asoció a un mayor riesgo de muerte únicamente cuando se identificaba mediante las mediciones de cintura junto con el Índice de Masa Corporal, y no cuando se utilizaba solo este índice, según revela el resumen facilitado por el King’s College.

Los datos revelan además que la obesidad clínica representó entre el 23 y el 31 por ciento de todos los casos de obesidad, tuvo una prevalencia general en la población del 5,6 al 10,9 por ciento y se asoció con un riesgo de muerte sustancialmente mayor, mientras que la obesidad preclínica conllevó solo un aumento moderado del riesgo.

La mayoría de las personas con obesidad preclínica, entre el 77 y el 91 por ciento en todos los grupos estudiados, no progresaron a obesidad clínica en un período de diez años.