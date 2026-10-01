El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene para las personas desempleadas que cumplen una serie de requisitos de edad, cotización y rentas. Fuente: Shutterstock.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene para las personas desempleadas que cumplen una serie de requisitos de edad, cotización y rentas. La prestación tiene además una particularidad frente a otros subsidios: puede mantenerse hasta que la persona alcance la edad ordinaria exigida para acceder a la pensión contributiva de jubilación, siempre que continúe cumpliendo las condiciones establecidas.

En octubre de 2026, la cuantía mensual se mantiene en 480 euros, mientras que el límite de rentas propias que permite acceder al subsidio se sitúa en 915,75 euros brutos al mes. Ambas cifras se calculan a partir de referencias diferentes, por lo que la evolución de una no implica necesariamente una modificación automática de la otra.

¿Qué ingresos puede tener una persona para seguir cobrando el subsidio?

Para acceder al subsidio para mayores de 52 años, la persona debe acreditar que carece de rentas propias superiores al límite establecido. En 2026, esta cantidad es de 915,75 euros mensuales, equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El SEPE toma como referencia las rentas propias de la persona solicitante y las calcula conforme a las reglas establecidas para este subsidio.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene para las personas desempleadas que cumplen una serie de requisitos de edad, cotización y rentas. (Fuente: Shutterstock)

Entre las rentas que pueden computar se encuentran los rendimientos del trabajo, determinadas pensiones y prestaciones, los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario y las ganancias patrimoniales, entre otros conceptos. El organismo utiliza, con carácter general, el importe bruto de las rentas para comprobar si se cumple este requisito económico.

El límite de 915,75 euros no significa que la persona no pueda recibir ninguna otra cantidad. Se trata del tope de rentas propias computables que debe respetarse para acceder o continuar con el subsidio. Si la situación económica cambia y se supera el límite, el beneficiario debe comunicarlo al SEPE para que determine las consecuencias sobre la prestación.

¿Cómo solicitar el subsidio para mayores de 52 años?

El subsidio puede solicitarse por los canales habilitados por el SEPE, siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos. Entre las principales condiciones se encuentran:

Edad: tener 52 años o más.

Desempleo: encontrarse en situación legal de desempleo.

Cotización: cumplir los requisitos de cotización exigidos para acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Rentas: no superar los 915,75 euros brutos mensuales de rentas propias.

Demanda de empleo: estar inscrito como demandante de empleo.

Solicitud: puede realizarse por la sede electrónica del SEPE o de forma presencial con cita previa.

¿Cuándo pagan los bancos el subsidio para mayores de 52 años en octubre?

El SEPE establece que el pago de sus prestaciones se realiza el día 10 de cada mes o, si coincide con un festivo, el siguiente día hábil. En octubre de 2026, el día 10 es sábado y el 12 de octubre es festivo nacional, por lo que el martes 13 de octubre es la fecha oficial de referencia.

¿Por qué el subsidio para mayores de 52 años no volvió a aumentar en 2026?

El subsidio para mayores de 52 años mantiene en octubre de 2026 una cuantía de 480 euros mensuales porque su importe está vinculado al IPREM, no al SMI. La prestación equivale al 80% del IPREM mensual y este indicador permanece en 600 euros al mes, por lo que el resultado continúa siendo de 480 euros.

El SEPE establece que el pago de sus prestaciones se realiza el día 10 de cada mes (Fuente: Shutterstock)

El límite de rentas utiliza, en cambio, otra referencia. Para 2026 se sitúa en el 75% del SMI, que alcanza los 1.221 euros mensuales, de modo que el tope de ingresos queda fijado en 915,75 euros. Por esta razón, una modificación del SMI puede afectar al límite de rentas sin provocar por sí misma una subida de la cuantía del subsidio.

La diferencia entre ambos indicadores explica por qué en 2026 una persona puede encontrarse con un subsidio de 480 euros mensuales y, al mismo tiempo, con un límite de rentas propias de 915,75 euros. Son dos cantidades que cumplen funciones diferentes dentro de los requisitos y la regulación de esta ayuda.