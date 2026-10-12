La ayuda del SEPE busca ofrecer un apoyo económico temporal a quienes pierden su empleo sin derecho a la prestación contributiva.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el día 10 de cada mes como fecha de referencia para el abono de las prestaciones por desempleo. Sin embargo, cuando esa jornada coincide con un festivo, el ingreso pasa al siguiente día hábil. En octubre de 2026, el pago se traslada al martes 13, ya que el día 10 cae en sábado y el lunes 12 es festivo nacional.

Si el dinero todavía no aparece en la cuenta bancaria, conviene comprobar el estado de la prestación antes de atribuir el retraso a un problema administrativo. El SEPE permite consultar la situación del expediente, los datos de la ayuda y los recibos de nómina a través de sus canales electrónicos. También es importante revisar si existe alguna incidencia que afecte al derecho a cobrar o a la cuenta en la que se recibe el ingreso.

¿Cómo consultar el estado del paro y los recibos de nómina?

La primera comprobación consiste en acceder al Área Personal del SEPE. Desde este espacio, los beneficiarios pueden consultar los datos de su prestación y descargar los recibos de nómina.

El acceso requiere:

DNI electrónico,

certificado digital o Cl@ve permanente;

también existe la posibilidad de utilizar un PIN telefónico para determinados servicios.

El SEPE explica estas opciones en su guía oficial de consulta de prestaciones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el día 10 de cada mes como fecha de referencia para el abono de las prestaciones por desempleo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una vez dentro, hay que revisar la información de la última solicitud, la situación del expediente y los recibos disponibles. Si la prestación figura como aprobada, conviene comprobar el periodo liquidado y el importe reconocido. Si todavía aparece en trámite, es necesario consultar si existe una resolución pendiente o alguna notificación del organismo. El SEPE está obligado a comunicar expresamente si concede o deniega la ayuda.

Si el expediente no aclara el motivo de la falta de ingreso, se puede solicitar información a través de los canales oficiales de atención o pedir cita previa en una oficina de prestaciones. El organismo advierte que su formulario de atención online no sirve para resolver consultas particulares sobre el estado o el pago de expedientes concretos.

¿Qué motivos pueden explicar que no hayas cobrado el paro?

Además de la fecha del calendario, es importante verificar que la cuenta bancaria indicada en el expediente sea correcta y que el beneficiario figure como titular . El SEPE establece que el pago ordinario de la prestación o del subsidio se realiza mediante ingreso en la entidad financiera indicada por el solicitante. Por eso, si los datos bancarios han cambiado o existe algún problema con la cuenta, conviene revisar la información comunicada al organismo.

La primera comprobación consiste en acceder al Área Personal del SEPE. Shutterstock

También hay que comprobar si la prestación está reconocida y si la solicitud requiere alguna gestión adicional. Cuando se trata de una nueva solicitud, el estado del expediente permite saber si la Administración ya ha dictado una resolución. Según el SEPE, si transcurren tres meses desde la presentación sin que llegue una respuesta, la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo, lo que permite presentar una reclamación previa a la vía judicial.

Por último, si la fecha prevista de pago ya ha pasado y el recibo no aparece, se recomienda contactar con el SEPE para conocer la causa y comprobar si hace falta corregir algún dato o realizar un trámite. La consulta puede hacerse por teléfono o mediante una cita previa.