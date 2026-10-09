El sueldo de un soldado del Ejército español no se reduce a una única cantidad fija. La normativa de las Fuerzas Armadas establece una combinación de retribuciones básicas y complementarias, por lo que la nómina final depende, entre otros factores, del empleo militar y del destino asignado.

Uno de los conceptos que permite comparar los distintos rangos es el componente general del complemento específico, cuya cuantía está vinculada al empleo militar. En marzo de 2025, el Gobierno actualizó las cantidades y fijó, por ejemplo, 382,48 euros mensuales para soldados y marineros, con efectos económicos desde el 1 de enero de ese año.

En 2026, esas cuantías incorporaron el incremento general del 2,5% correspondiente a 2025 y el 1,5% aprobado para 2026. El segundo incremento tuvo efectos desde el 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cobra un soldado del Ejército en 2026?

Para un soldado o marinero, el componente general del complemento específico asciende a 397,92 euros mensuales en 2026, una vez aplicadas las actualizaciones salariales correspondientes. Esta cantidad no representa la nómina completa, sino únicamente uno de los conceptos que la integran.

El Reglamento de retribuciones establece que el complemento específico está formado por un componente general, asociado al empleo, y un componente singular, relacionado con las condiciones concretas del puesto, como la responsabilidad, la preparación técnica, la peligrosidad o la penosidad.

Tabla comparativa según el empleo militar

Soldado o marinero 397,92 € Cabo 453,84 € Cabo primero 518,64 € Cabo mayor 608,45 € Sargento 543,43 € Sargento primero 635,94 € Brigada 762,14 € Subteniente 919,02 € Suboficial mayor 1.035,87 € Alférez o alférez de fragata 586,62 € Teniente o alférez de navío 620,16 € Capitán o teniente de navío 764,18 € Comandante o capitán de corbeta 878,99 € Teniente coronel o capitán de fragata 989,04 € Coronel o capitán de navío 1.207,29 € General de brigada o contralmirante 1.373,48 € General de división o vicealmirante 1.603,57 €

Las cuantías de 2026 se obtienen a partir de las cantidades fijadas por el Real Decreto 248/2025 y aplicando los incrementos retributivos generales de 2025 y 2026.

El sueldo de un soldado del Ejército español no se reduce a una única cantidad fija.

¿Por qué no todos los soldados cobran lo mismo?

El componente general del complemento específico depende del empleo, pero el componente singular depende del puesto concreto. Este último remunera las condiciones particulares del destino y puede variar entre militares que tengan el mismo rango.

Además, el Reglamento contempla otros conceptos, entre ellos el complemento de empleo, el complemento de dedicación especial y las gratificaciones por servicios extraordinarios. También existen otras retribuciones e indemnizaciones previstas por la normativa.

Por eso, dos soldados con el mismo empleo pueden tener nóminas diferentes si están destinados en puestos con condiciones distintas o tienen circunstancias retributivas diferentes.

¿Cuánto cobra un soldado cuando empieza?

El Ministerio de Defensa indica que, una vez superado el período de formación, el militar de tropa y marinería percibe su sueldo completo, al que se suman dos pagas extraordinarias al año y los complementos que correspondan según el puesto.

Defensa también señala que las retribuciones básicas se incrementan en función del puesto con conceptos como el complemento específico, la dedicación especial y la residencia.

¿Qué subida salarial tienen los militares en 2026?

El Real Decreto-ley 14/2025 estableció una subida general del 1,5% para 2026, con efectos desde el 1 de enero. La misma norma contempla un incremento adicional del 0,5% si la variación del IPC de 2026 alcanza al menos el 1,5%; ese aumento, en caso de cumplirse la condición, se abonaría en el primer trimestre de 2027.

La última reforma específica de las retribuciones militares fue aprobada por el Real Decreto 248/2025, que revisó el componente general del complemento específico de todos los empleos de las Fuerzas Armadas.