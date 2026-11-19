Lavar el pollo crudo bajo el grifo puede dispersar bacterias como Campylobacter por las superficies y utensilios de la cocina mediante las salpicaduras.

Lavar el pollo crudo bajo el grifo aumenta el riesgo de contaminación cruzada en la cocina. Las salpicaduras pueden llevar Campylobacter a las manos, la encimera, los utensilios, el fregadero y otros alimentos cercanos. Por eso las autoridades sanitarias recomiendan no hacerlo, como indica la Comunidad de Madrid.

Qué bacteria se propaga con las salpicaduras

Campylobacter es la bacteria que causa la campilobacteriosis, una enfermedad de origen alimentario cuyo principal reservorio son las aves. Provoca diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos, y para infectarse basta una dosis baja.

El pollo crudo también puede contener otras bacterias, como Salmonella y Clostridium perfringens, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que indican que el pollo crudo no necesita lavarse antes de cocinarlo.

Por qué el agua no soluciona el problema

El agua no elimina de forma segura las bacterias: cuando el chorro golpea la carne, las gotas se dispersan por el fregadero y las superficies cercanas. Una gota en una tabla o en un cuchillo que después se use para una ensalada basta para provocar una contaminación cruzada.

Lo mismo ocurre si se usa la misma tabla o el mismo cuchillo para el pollo crudo y para alimentos que se comen sin cocinar.

Qué hacer en su lugar

La bacteria es sensible al calor y no sobrevive si el alimento se cocina por completo. Las medidas que recomienda Sanidad son:

- Cocinar el pollo hasta que pierda el color rosado y no suelte líquidos, con una temperatura interna mínima de 74 °C.

- Mantener el pollo crudo separado de otros alimentos y evitar que sus jugos los toquen.

- Lavar manos, superficies y utensilios que hayan tocado la carne cruda.

- Refrigerar cuanto antes las sobras.